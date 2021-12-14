В ФМБА заявили о влиянии коронавируса на старение организма
Коронавирус провоцирует и ускоряет изменения организма, характерные для процесса старения, заявила во вторник, 14 декабря, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
«COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройки организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы», — сказала Скворцова, выступая на общественном собрании членов Российской академии наук (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что в связи с этим есть необходимость в особых новых подходах к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших коронавирусной инфекцией.
В марте главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева отметила, что коронавирус, вероятно, запускает процессы старения. Она также сказала, что заболевание с возрастом протекает все тяжелее, а восстановление требует длительной реабилитации. Кроме того, у пожилых пациентов, помимо основных симптомов COVID-19, возможен делирий — психологическое расстройство с нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций.
Преждевременное старение организма пациентов, которые перенесли COVID-19 даже в легкой форме, среди вероятных последствий упоминала в прошлом году и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Она ссылалась на результаты работы группы врачей, в ходе которой обследовались перенесшие заболевание в умеренной и мягкой форме. По словам Барановой, даже среди тех, кто переболел в слабой форме, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов — в основном печени и поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят пациентам из более старших поколений, однако эти симптомы были замечены у переболевших в возрасте около 40 лет.