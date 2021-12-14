В ФМБА заявили о влиянии коронавируса на старение организма

Преждевременное старение организма пациентов, которые перенесли COVID-19 даже в легкой форме, среди вероятных последствий упоминала в прошлом году и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Она ссылалась на результаты работы группы врачей, в ходе которой обследовались перенесшие заболевание в умеренной и мягкой форме. По словам Барановой, даже среди тех, кто переболел в слабой форме, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов — в основном печени и поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят пациентам из более старших поколений, однако эти симптомы были замечены у переболевших в возрасте около 40 лет.