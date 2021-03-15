В Минздраве назвали ускоренное старение возможным последствием коронавируса

«Действительно, с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее. А второй повод — очень интересный, и об этом редко очень говорят. Второй повод состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», — сказала она.