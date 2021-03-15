В Минздраве назвали ускоренное старение возможным последствием коронавируса
Коронавирус, возможно, запускает у перенесших его пациентов процессы старения, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный гериатр министерства здравоохранения Ольга Ткачева в ходе VI международной онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт».
По словам специалиста, ряд ученых называет COVID-19 «болезнью старения». Во-первых, это связано с тем, что риск смерти от коронавируса увеличивается в зависимости от возраста.
«Действительно, с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее. А второй повод — очень интересный, и об этом редко очень говорят. Второй повод состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», — сказала она.
Ткачева отметила, что нынешняя пандемия стала первой в истории человечества, когда старение играет столь значимую роль. По ее словам, например, в Италии 80% людей, умерших от коронавируса, были старше 70 лет.
По данным оперштаба на 15 марта, в России за время пандемии коронавирус был выявлен у 4 400 045 человек. Из них 92 494 пациента скончались. В активной стадии заболевания на сегодняшний день находятся 303 975 жителей страны.