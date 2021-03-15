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В Минздраве назвали ускоренное старение возможным последствием коронавируса

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Коронавирус, возможно, запускает у перенесших его пациентов процессы старения, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный гериатр министерства здравоохранения Ольга Ткачева в ходе VI международной онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт».

По словам специалиста, ряд ученых называет COVID-19 «болезнью старения». Во-первых, это связано с тем, что риск смерти от коронавируса увеличивается в зависимости от возраста.

«Действительно, с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее. А второй повод — очень интересный, и об этом редко очень говорят. Второй повод состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», — сказала она.

Ткачева отметила, что нынешняя пандемия стала первой в истории человечества, когда старение играет столь значимую роль. По ее словам, например, в Италии 80% людей, умерших от коронавируса, были старше 70 лет.

По данным оперштаба на 15 марта, в России за время пандемии коронавирус был выявлен у 4 400 045 человек. Из них 92 494 пациента скончались. В активной стадии заболевания на сегодняшний день находятся 303 975 жителей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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