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Правительство Москвы дополнительно выделило 10,3 млрд рублей на лечение COVID-19

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Правительство Москвы выделило дополнительные 10,3 млрд руб. на лечение пациентов с COVID-19, сообщила пресс-служба правительства и мэра города. 

«Правительство Москвы выделило 10,3 млрд руб. Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — сообщили в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»). 

В правительстве города отметили, что дополнительное финансирование позволит обеспечить своевременную и качественную медпомощь пациентам с коронавирусом, а также сохранить объемы плановой и экстренной помощи по другим заболеваниям. Москва получила средства из федерального бюджета по распоряжению правительства России от 4 декабря. 

Ранее РБК сообщил, что в проекте бюджета Москвы планировалось в 2022 г. выделить 4 млрд руб. на обеспечение жителей города лекарствами от коронавируса и 3 млрд руб. на стимулирующие выплаты медработникам и оплату их отпусков. В департаменте здравоохранения Москвы РБК пояснили, что расходы непостоянны и будут планироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе. На мероприятия по борьбе с коронавирусом в проекте бюджета на следующий год запланировано более 10 млрд руб., уточнили в департаменте.

Ранее по теме: Власти Москвы выделят 7 млрд рублей на лекарства от COVID-19 и выплаты медикам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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