Правительство Москвы дополнительно выделило 10,3 млрд рублей на лечение COVID-19
Правительство Москвы выделило дополнительные 10,3 млрд руб. на лечение пациентов с COVID-19, сообщила пресс-служба правительства и мэра города.
«Правительство Москвы выделило 10,3 млрд руб. Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — сообщили в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).
В правительстве города отметили, что дополнительное финансирование позволит обеспечить своевременную и качественную медпомощь пациентам с коронавирусом, а также сохранить объемы плановой и экстренной помощи по другим заболеваниям. Москва получила средства из федерального бюджета по распоряжению правительства России от 4 декабря.
Ранее РБК сообщил, что в проекте бюджета Москвы планировалось в 2022 г. выделить 4 млрд руб. на обеспечение жителей города лекарствами от коронавируса и 3 млрд руб. на стимулирующие выплаты медработникам и оплату их отпусков. В департаменте здравоохранения Москвы РБК пояснили, что расходы непостоянны и будут планироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе. На мероприятия по борьбе с коронавирусом в проекте бюджета на следующий год запланировано более 10 млрд руб., уточнили в департаменте.