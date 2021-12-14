Правительство Москвы дополнительно выделило 10,3 млрд рублей на лечение COVID-19

Ранее РБК сообщил, что в проекте бюджета Москвы планировалось в 2022 г. выделить 4 млрд руб. на обеспечение жителей города лекарствами от коронавируса и 3 млрд руб. на стимулирующие выплаты медработникам и оплату их отпусков. В департаменте здравоохранения Москвы РБК пояснили, что расходы непостоянны и будут планироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе. На мероприятия по борьбе с коронавирусом в проекте бюджета на следующий год запланировано более 10 млрд руб., уточнили в департаменте.