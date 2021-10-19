Власти Москвы выделят 7 млрд рублей на лекарства от COVID-19 и выплаты медикам
Правительство Москвы выделит в 2022 г. 4 млрд руб, на обеспечение жителей города лекарствами от коронавируса и 3 млрд руб. на стимулирующие выплаты и оплату отпусков медработникам, которые лечат больных COVID-19, говорится в проекте бюджета Москвы на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.
Такие расходы не предусмотрены в 2023 и 2024 гг. В Депздраве Москвы РБК пояснили, что расходы непостоянны и будут планироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе. На мероприятия по борьбе с коронавирусом в проекте бюджета на следующий год запланировано более 10 млрд руб., уточнили в департаменте.
В 2021 г. на борьбу с коронавирусом было предусмотрено в бюджете более 10 млрд руб. Также в зависимости от эпидемиологической обстановки департаменту выделяют дополнительные деньги из бюджета. Небольшая часть средств была получена из резервного фонда Москвы.
В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин ввел стимулирующие выплаты для медиков, которые привлекают людей к вакцинации или ревакцинации от коронавируса сверх плана. За одного вакцинированного в возрасте 18-60 лет врачи получат по 200 руб., за привитого старше 60 лет — 400 руб.
Год назад правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом. Для каждой категории работников были установлены выплаты от 25 000 до 80 000 руб.
Осенью прошлого года методику расчета выплат изменили: врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров, — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.