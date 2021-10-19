Власти Москвы выделят 7 млрд рублей на лекарства от COVID-19 и выплаты медикам

Такие расходы не предусмотрены в 2023 и 2024 гг. В Депздраве Москвы РБК пояснили, что расходы непостоянны и будут планироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе. На мероприятия по борьбе с коронавирусом в проекте бюджета на следующий год запланировано более 10 млрд руб., уточнили в департаменте.