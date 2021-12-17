Минтруд прокомментировал идею депутатов ввести постоянные предновогодние выплаты для пенсионеров
Минтруд пока не обсуждает введение ежегодных выплат пенсионерам к Новому году, заявил глава ведомства Антон Котяков.
«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», — приводит слова «РИА Новости».
Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект, в котором предлагается ввести на постоянной основе предновогодние выплаты для пенсионеров. Автором законопроекта выступил глава комитета, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
Рассчитывать на такие выплаты, согласно документу, смогут работающие и неработающие получатели страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий. Размер выплаты предлагается приравнять к размеру получаемой пенсии. В 2022 г. на них может потребоваться 786,2 млрд руб., из них 66,4 млрд — «военным» пенсионерам. Законопроект уже направлен на заключение в правительство РФ. В Совфеде инициативу поддержали.
Ранее в декабре Госдума приняла в третьем чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 г. Все страховые взносы продолжат в полном объеме направлять на финансирование страховых пенсий.