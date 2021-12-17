Минтруд прокомментировал идею депутатов ввести постоянные предновогодние выплаты для пенсионеров

Рассчитывать на такие выплаты, согласно документу, смогут работающие и неработающие получатели страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий. Размер выплаты предлагается приравнять к размеру получаемой пенсии. В 2022 г. на них может потребоваться 786,2 млрд руб., из них 66,4 млрд — «военным» пенсионерам. Законопроект уже направлен на заключение в правительство РФ. В Совфеде инициативу поддержали.