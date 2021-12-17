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Общество

Минтруд прокомментировал идею депутатов ввести постоянные предновогодние выплаты для пенсионеров

Ведомости

Минтруд пока не обсуждает введение ежегодных выплат пенсионерам к Новому году, заявил глава ведомства Антон Котяков.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», — приводит слова «РИА Новости».

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект, в котором предлагается ввести на постоянной основе предновогодние выплаты для пенсионеров. Автором законопроекта выступил глава комитета, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Рассчитывать на такие выплаты, согласно документу, смогут работающие и неработающие получатели страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий. Размер выплаты предлагается приравнять к размеру получаемой пенсии.  В 2022 г. на них может потребоваться 786,2 млрд руб., из них 66,4 млрд — «военным» пенсионерам. Законопроект уже направлен на заключение в правительство РФ. В Совфеде инициативу поддержали.

Ранее в декабре Госдума приняла в третьем чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 г. Все страховые взносы продолжат в полном объеме направлять на финансирование страховых пенсий.

Ранее по теме: В Госдуме предложили ввести постоянные предновогодние выплаты для пенсионеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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