В Израиле зафиксирована первая смерть пациента со штаммом омикрон

Омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Попова. Ее слова подтвердили представители ВОЗ, заявив, что число зараженных новым штаммом коронавируса удваивается каждые два-три дня. На данный момент омикрон обнаружен в 89 странах мира. Первые случаи заражения им в России зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР.