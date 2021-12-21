В Израиле зафиксирована первая смерть пациента со штаммом омикрон
В Израиле впервые умер человек, заразившийся штаммом коронавируса омикрон, сообщил местный телеканал Kan.
По информации журналистов, речь идет о 65-летнем мужчине, у которого были сопутствующие заболевания. Его госпитализировали после выявления «омикрона». Отмечается, что этот пациент сделал две прививки от коронавируса, но с момента второй прошло более полугода.
Ранее сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал проходить ревакцинацию от коронавируса раз в полгода. По его словам, это позволяет эффективно повысить уровень защитных антител в организме.
Первая смерть пациента с омикроном была зафиксирована 13 декабря в Великобритании. До этого о подобных случаях не сообщалось. 20 декабря первую смерть зараженного новым штаммом коронавируса зарегистрировали в США.
Омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Попова. Ее слова подтвердили представители ВОЗ, заявив, что число зараженных новым штаммом коронавируса удваивается каждые два-три дня. На данный момент омикрон обнаружен в 89 странах мира. Первые случаи заражения им в России зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР.