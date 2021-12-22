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В России за сутки выявили 25 264 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 25 264 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель второй день подряд не превышает отметку в 26 000. Также за сутки зарегистрировано 1020 случаев смерти от COVID-19.

За весь период пандемии в России выявили 10 292 983 случая болезни. 9 097 521 пациент вылечился от COVID-19, 300 269 — скончались. 

В Москве за сутки выявили 1904 новых заболевших — показатель второй день подряд не превышает уровень в 2000 случаев. 694 человека были госпитализированы за сутки. На ИВЛ находятся 547 человек.

Высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19 также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2166 случаев, Московской области — 1351, Красноярском крае — 613, Пермском крае — 604, Свердловской области — 591 случай. 

По данным на 17 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 58,2%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 76,5 млн россиян, а полностью привились 70,8 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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