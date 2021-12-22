В России за сутки выявили 25 264 случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 25 264 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель второй день подряд не превышает отметку в 26 000. Также за сутки зарегистрировано 1020 случаев смерти от COVID-19.
За весь период пандемии в России выявили 10 292 983 случая болезни. 9 097 521 пациент вылечился от COVID-19, 300 269 — скончались.
В Москве за сутки выявили 1904 новых заболевших — показатель второй день подряд не превышает уровень в 2000 случаев. 694 человека были госпитализированы за сутки. На ИВЛ находятся 547 человек.
Высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19 также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2166 случаев, Московской области — 1351, Красноярском крае — 613, Пермском крае — 604, Свердловской области — 591 случай.
По данным на 17 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 58,2%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 76,5 млн россиян, а полностью привились 70,8 млн человек.