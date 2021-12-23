СК проверит высказывания дизайнера Лебедева о святых мощах

Из документа следует, что проверка проходит по ст. 148 УК РФ («нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). По всей видимости, следователей заинтересовал пост Лебедева от 17 декабря, в котором он назвал бесполезным «созерцание мощей» святых и раскритиковал людей, которые им поклоняются.