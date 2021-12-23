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СК проверит высказывания дизайнера Лебедева о святых мощах

Ведомости

Артемий Лебедев, основатель и владелец одноименной студии веб-дизайна, получил повестку к следователю из-за его высказываний в соцсетях о святых мощах. Блогер выложил документ в своем Telegram-канале.

«Согласно имеющимся данным на странице пользователя в интернет-мессенджере Телеграмм с именем Артемий Лебедев опубликованы нецензурные высказывания о святых мощах», — говорится в повестке, направленной Пресненским межрайонным следственным отделом Москвы.

Из документа следует, что проверка проходит по ст. 148 УК РФ («нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). По всей видимости, следователей заинтересовал пост Лебедева от 17 декабря, в котором он назвал бесполезным «созерцание мощей» святых и раскритиковал людей, которые им поклоняются.

На этой неделе зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям со СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал проверить публикацию на предмет оскорбления чувств верующих. «Убежден, что сказанное блогером Артемием Лебедевым преступно и нравственно неприемлемо», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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