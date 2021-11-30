Суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года лишения свободы
Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), экс-настоятеля Среднеуральского женского монастыря, к 3,5 года колонии, передает «РИА Новости» из зала суда.
«Суд... назначил Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание в три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сказал судья. Гособвинение ранее просило суд приговорить его к четырем годам колонии. Его признали виновным по трем статьям УК - по ч. 1 ст. 330 (самоуправство), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), п. п. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства) .
Схимонах Сергий был задержан в декабре 2020 г. в результате штурма монастыря силовиками. Монастырь находился в подчинении Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, однако представители епархии не имели доступа к нему, так как он контролировался Сергием и его сторонниками. ТАСС сообщал, что причиной задержания стало видео на Youtube, на котором бывший схимонах призывает своих сподвижников «умереть за Россию».
Среднеуральский монастырь был построен под руководством Сергия. В 2002 г. его назначили духовником монастыря. 16 июня 2020 г. Романов при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. В сентябре суд Екатеринбургской епархии отлучил его от церкви за отрицание коронавируса. В апреле в проповеди Романов заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы.
В начале октября Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по факту истязания детей на территории монастыря. По версии следствия, в период с 2004 по 2019 г. в монастыре в качестве воспитательных мер били и истязали семерых детей. Четверо из них жили на территории монастыря без родителей.