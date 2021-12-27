Ракова оценила эффект от розыгрышей призов на темпы вакцинации от COVID-19

По ее словам, жители города начинают активнее вакцинироваться, когда увеличивается заболеваемость COVID-19 и смертность от него или когда кто-то в окружении заболевает. Второй фактор, который влияет на темпы вакцинации, — это ограничения, например, обязательная вакцинация для отдельных сфер услуг и законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах. «Как только заговорили в начале ноября месяца о том, что будут вводиться обязательные QR-коды, был внесен федеральный закон, мы тоже получили рост желающих привиться, где-то 35 000-40 000 ежедневно», - отметила Ракова.