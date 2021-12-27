Ракова оценила эффект от розыгрышей призов на темпы вакцинации от COVID-19
Розыгрыши квартир и автомобилей не сильно повлияли на темпы вакцинации от коронавируса, чаще всего люди прививаются из-за негативных сводок и ограничений, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью «РИА Новости».
«Мотивационные меры мы вводим. И все знают, что и квартиры разыгрывали, и машины разыгрывали, и людям пенсионного возраста "Коробку здоровья" предлагаем, не хотите "Коробку здоровья" — 10 тысяч. Но вот такого суперэффекта я от этих мер не видела», — рассказала Ракова.
По ее словам, жители города начинают активнее вакцинироваться, когда увеличивается заболеваемость COVID-19 и смертность от него или когда кто-то в окружении заболевает. Второй фактор, который влияет на темпы вакцинации, — это ограничения, например, обязательная вакцинация для отдельных сфер услуг и законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах. «Как только заговорили в начале ноября месяца о том, что будут вводиться обязательные QR-коды, был внесен федеральный закон, мы тоже получили рост желающих привиться, где-то 35 000-40 000 ежедневно», - отметила Ракова.
Ранее для стимулирования вакцинации власти Москвы дважды разыгрывали по пять автомобилей среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Кроме того, жители столицы могли выиграть одну из десяти квартир: для этого нужно было сделать прививку первым компонентом вакцины от коронавируса или ревакцинироваться с 18 октября по 21 ноября.
C 1 сентября по 1 декабря 2021 г. в лотерее разыгрывалась тысяча наград по 100 000 руб. среди россиян старше 18 лет, которые закончили полный курс вакцинации до момента проведения лотереи. В середине сентября тиражная комиссия объявила 500 победителей первого тиража розыгрыша.