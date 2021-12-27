Газета
Общество

Ракова оценила эффект от розыгрышей призов на темпы вакцинации от COVID-19

Ведомости

Розыгрыши квартир и автомобилей не сильно повлияли на темпы вакцинации от коронавируса, чаще всего люди прививаются из-за негативных сводок и ограничений, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью «РИА Новости».

«Мотивационные меры мы вводим. И все знают, что и квартиры разыгрывали, и машины разыгрывали, и людям пенсионного возраста "Коробку здоровья" предлагаем, не хотите "Коробку здоровья" — 10 тысяч. Но вот такого суперэффекта я от этих мер не видела», — рассказала Ракова.

По ее словам, жители города начинают активнее вакцинироваться, когда увеличивается заболеваемость COVID-19 и смертность от него или когда кто-то в окружении заболевает. Второй фактор, который влияет на темпы вакцинации, — это ограничения, например, обязательная вакцинация для отдельных сфер услуг и законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах. «Как только заговорили в начале ноября месяца о том, что будут вводиться обязательные QR-коды, был внесен федеральный закон, мы тоже получили рост желающих привиться, где-то 35 000-40 000 ежедневно», - отметила Ракова.

Ранее по теме: Bloomberg: в мире сделано почти 9 млрд прививок от коронавируса

Ранее для стимулирования вакцинации власти Москвы дважды разыгрывали по пять автомобилей среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Кроме того, жители столицы могли выиграть одну из десяти квартир: для этого нужно было сделать прививку первым компонентом вакцины от коронавируса или ревакцинироваться с 18 октября по 21 ноября.

C 1 сентября по 1 декабря 2021 г. в лотерее разыгрывалась тысяча наград по 100 000 руб. среди россиян старше 18 лет, которые закончили полный курс вакцинации до момента проведения лотереи. В середине сентября тиражная комиссия объявила 500 победителей первого тиража розыгрыша.

Ранее по теме: В России начался новый этап денежного розыгрыша среди вакцинированных

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных