В России начался новый этап денежного розыгрыша среди вакцинированных

Розыгрыш для привившихся от COVID-19 россиян по инициативе правительства проходит с 1 сентября по 1 декабря 2021 г. В лотерее разыгрывается тысяча наград по 100 000 руб. среди россиян старше 18 лет, которые закончили полный курс вакцинации до момента проведения лотереи. В середине сентября тиражная комиссия объявила 500 победителей первого тиража розыгрыша.