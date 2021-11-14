В России начался новый этап денежного розыгрыша среди вакцинированных
В России стартовал третий этап розыгрыша 100 000 руб. среди вакцинированных от коронавируса. Постановление правительства «об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия» вступило в силу 14 ноября, сообщает «РИА Новости».
Обладателями поощрения в размере 100 тыс. руб. станет тысяча человек. Вакцинироваться можно любым из российских препаратов для профилактики коронавируса, но обязательно поставить оба компонента, если вакцина двухкомпонентная.
Розыгрыш для привившихся от COVID-19 россиян по инициативе правительства проходит с 1 сентября по 1 декабря 2021 г. В лотерее разыгрывается тысяча наград по 100 000 руб. среди россиян старше 18 лет, которые закончили полный курс вакцинации до момента проведения лотереи. В середине сентября тиражная комиссия объявила 500 победителей первого тиража розыгрыша.
Ранее для стимулирования вакцинации власти Москвы дважды разыгрывали по пять автомобилей среди тех, кто сделал прививку от коронавируса с 14 июня по 11 июля и с 12 по 18 июля.
Кроме того, жители столицы могут выиграть одну из десяти квартир. Для этого необходимо сделать прививку первым компонентом вакцины от коронавируса или ревакцинироваться с 18 октября по 21 ноября.