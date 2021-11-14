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Общество

В России начался новый этап денежного розыгрыша среди вакцинированных

Ведомости

В России стартовал третий этап розыгрыша 100 000 руб. среди вакцинированных от коронавируса. Постановление правительства «об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия» вступило в силу 14 ноября, сообщает «РИА Новости». 

Обладателями поощрения в размере 100 тыс. руб. станет тысяча человек. Вакцинироваться можно любым из российских препаратов для профилактики коронавируса, но обязательно поставить оба компонента, если вакцина двухкомпонентная. 

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Розыгрыш для привившихся от COVID-19 россиян по инициативе правительства проходит с 1 сентября по 1 декабря 2021 г. В лотерее разыгрывается тысяча наград по 100 000 руб. среди россиян старше 18 лет, которые закончили полный курс вакцинации до момента проведения лотереи. В середине сентября тиражная комиссия объявила 500 победителей первого тиража розыгрыша.

Ранее для стимулирования вакцинации власти Москвы дважды разыгрывали по пять автомобилей среди тех, кто сделал прививку от коронавируса с 14 июня по 11 июля и с 12 по 18 июля.

Кроме того, жители столицы могут выиграть одну из десяти квартир. Для этого необходимо сделать прививку первым компонентом вакцины от коронавируса или ревакцинироваться с 18 октября по 21 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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