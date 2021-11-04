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Общество

Среди жителей Хабаровского края разыграют три тонны угля за вакцинацию

Ведомости

Жители Хабаровского края, которые поставят вакцину от коронавируса с 1 по 30 ноября, станут участниками лотереи с шестью призами. Розыгрыш анонсировал в Instagram главный врач больницы района имени Лазо Илья Арония. Вакцинацию необходимо пройти именно в этом муниципальном образовании края.

Среди призов победителям значатся сертификат на прохождение медкомиссии (водительская, на оружие, трудоустройство на работу), стоматологическая услуга, которая не входит в перечень бесплатных, парикмахерская услуга, абонемент в тренажерный зал, три тонны угля и  микроволновую печь.

Призы разыграют в прямом эфире аккаунта больницы в Instagram 1 декабря. По словам главврача больницы, победителей выберут случайным образом. Приз разрешается передарить, но только человеку с прививкой.

В Хабаровском крае полную процедуру вакцинации прошли более 412 тыс. человек. 3 ноября власти края сообщили о шестикратном росте темпов заболеваемости COVID-19 за последние четыре недели. Принято решение ввести новые ограничения в период с 4 по 12 ноября, в их числе запрет на оказание услуг торговли в ТЦ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных