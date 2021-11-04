Среди жителей Хабаровского края разыграют три тонны угля за вакцинацию

В Хабаровском крае полную процедуру вакцинации прошли более 412 тыс. человек. 3 ноября власти края сообщили о шестикратном росте темпов заболеваемости COVID-19 за последние четыре недели. Принято решение ввести новые ограничения в период с 4 по 12 ноября, в их числе запрет на оказание услуг торговли в ТЦ.