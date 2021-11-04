Среди жителей Хабаровского края разыграют три тонны угля за вакцинацию
Жители Хабаровского края, которые поставят вакцину от коронавируса с 1 по 30 ноября, станут участниками лотереи с шестью призами. Розыгрыш анонсировал в Instagram главный врач больницы района имени Лазо Илья Арония. Вакцинацию необходимо пройти именно в этом муниципальном образовании края.
Среди призов победителям значатся сертификат на прохождение медкомиссии (водительская, на оружие, трудоустройство на работу), стоматологическая услуга, которая не входит в перечень бесплатных, парикмахерская услуга, абонемент в тренажерный зал, три тонны угля и микроволновую печь.
Призы разыграют в прямом эфире аккаунта больницы в Instagram 1 декабря. По словам главврача больницы, победителей выберут случайным образом. Приз разрешается передарить, но только человеку с прививкой.
В Хабаровском крае полную процедуру вакцинации прошли более 412 тыс. человек. 3 ноября власти края сообщили о шестикратном росте темпов заболеваемости COVID-19 за последние четыре недели. Принято решение ввести новые ограничения в период с 4 по 12 ноября, в их числе запрет на оказание услуг торговли в ТЦ.