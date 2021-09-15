В России объявили первых победителей розыгрыша призов среди привившихся
Тиражная комиссия объявила 500 победителей первого тиража розыгрыша призов среди привившихся от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства. Номера сертификатов победителей можно будет узнать на сате проекта «Бонус за здоровье».
Согласно постановлению правительства, призы разыгрываются среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.
Лотерея будет проводиться в два этапа. Победителей будет определять компьютер по алгоритму случайной выборки. Всего 1000 победителей получит призы по 100 тыс. руб. Информация о призе будет доступна в личном кабинете на портале Госуслуг.
Для получения приза нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале и указать номер банковской карты «Мир». После подтверждения реквизитов карты деньги автоматически поступят на счет. Выплата призов проводится в течение полугода с даты розыгрыша. Второй этап лотереи пройдет 14 октября.
Розыгрыш для привившихся от COVID-19 россиян проходит с 1 сентября по 1 декабря 2021 г. Его проводит правительство России. В лотерее разыгрывается тысяча наград по 100 000 руб. среди россиян старше 18 лет, которые закончили полный курс вакцинации до момента проведения лотереи. Ранее для стимулирования вакцинации власти Москвы дважды разыгрывали по пять автомобилей среди тех, кто сделал прививку от коронавируса с 14 июня по 11 июля и с 12 по 18 июля.