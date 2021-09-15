В России объявили первых победителей розыгрыша призов среди привившихся

Розыгрыш для привившихся от COVID-19 россиян проходит с 1 сентября по 1 декабря 2021 г. Его проводит правительство России. В лотерее разыгрывается тысяча наград по 100 000 руб. среди россиян старше 18 лет, которые закончили полный курс вакцинации до момента проведения лотереи. Ранее для стимулирования вакцинации власти Москвы дважды разыгрывали по пять автомобилей среди тех, кто сделал прививку от коронавируса с 14 июня по 11 июля и с 12 по 18 июля.