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Попова назвала срок вакцинации половины взрослого населения России

Ведомости

Через один-два месяца число получивших вакцину превысит половину взрослого населения страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«Сейчас людей взрослых, привитых чуть меньше половины, и я думаю, еще месяц-два, и будет больше», — сказала Попова. Кроме того, сегодня в интервью радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора оценила число вакцинированного взрослого населения. По ее словам, на сегодняшний день привито более 39 млн взрослых россиян, это те, кто закончили полностью прививочный курс.

«По статистике, у нас еще 7 млн переболевших взрослых, и получается неплохая иммунная прослойка. Но мы видим по опыту зарубежных стран, этого недостаточно», — сказала Попова, отметив, что нужно привить «как можно больше» людей.

3 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве надеются достичь коллективного иммунитета в течение осени. До этого, с началом массовой вакцинации в январе, власти планировали привить 60% россиян к осени. Однако в конце июня в Кремле признали, что выполнить этот план не удается.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения и привить от коронавируса 80-90% россиян. Ученые ранее заявляли, что для формирования популяционного иммунитета к вирусу нужно привить 60-70% населения. 

В России официально зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация началась в России в январе этого года. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Ее рекомендовано пройти тем, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад.

Ранее по теме: Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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