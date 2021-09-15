Попова назвала срок вакцинации половины взрослого населения России

«Сейчас людей взрослых, привитых чуть меньше половины, и я думаю, еще месяц-два, и будет больше», — сказала Попова. Кроме того, сегодня в интервью радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора оценила число вакцинированного взрослого населения. По ее словам, на сегодняшний день привито более 39 млн взрослых россиян, это те, кто закончили полностью прививочный курс.