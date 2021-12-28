Жириновский предложил давать дополнительные дни отпуска вместо новогодних каникул

«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнёт», — заявил он. Некоторым людям, по его словам, нужно предложить брать один-два дня в счет отпуска раз в две недели.