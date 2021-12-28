Жириновский предложил давать дополнительные дни отпуска вместо новогодних каникул
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил прибавить к 28 дням отпуска еще 15 дней вместо новогодних каникул, чтобы россияне сами смогли выбрать, когда будут отдыхать, сообщили «РИА Новости».
По словам Жириновского, полезными делами в этот период нельзя заняться, потому что большинство учреждений закрыты, а цены на поездки в несколько раз дороже обычного.
«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнёт», — заявил он. Некоторым людям, по его словам, нужно предложить брать один-два дня в счет отпуска раз в две недели.
В конце августа депутат Госдумы Евгений Федоров предложил дать работающим пенсионерам четыре дополнительных дня новогодних каникул. Федоров объяснил свою инициативу продолжающейся пандемией коронавируса, которая, по его словам, особенно опасна для пожилых людей.
Согласно утвержденным правительством праздничным выходным дням на 2022 г., на Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января, 31 декабря 2021 г. также будет выходным днем. Выходные 1 и 2 января будут перенесены на 3 и 10 мая соответственно.