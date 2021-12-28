Россия начнет подготовку к подаче заявки на проведение Олимпиады-2036

Летние Олимпийские игры 2024 г. пройдут в Париже, Олимпиада-2028 состоится в Лос-Анджелесе, а в 2032 г. мероприятие примет Брисбен. Россия принимала Олимпийские игры дважды: летняя Олимпиада прошла в 1980 г. в Москве, а зимняя — в 2014-м в Сочи.