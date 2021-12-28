Россия начнет подготовку к подаче заявки на проведение Олимпиады-2036
Министерству спорта и Олимпийскому комитету России будет дано поручение начать кампанию по выбору города, который подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036 г., заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Надо обязательно подаваться на игры 2036 года, всей страной выбрать достойного кандидата. Попрошу Минспорт и ОКР организовать работу по выбору возможных городов», — сказал вице-премьер на брифинге по итогам развития спорта в России в 2021 г. (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что пока Международный олимпийский комитет не объявил о начале конкурса на право проведения Олимпиады-2036.
Летом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна готовит несколько заявок на проведение Олимпиады-2036. Среди возможных кандидатов — Казань и Санкт-Петербург. Заявку на проведение у себя Игр может подать и Владивосток, рассказал в сентябре мэр города Константин Шестаков.
Летние Олимпийские игры 2024 г. пройдут в Париже, Олимпиада-2028 состоится в Лос-Анджелесе, а в 2032 г. мероприятие примет Брисбен. Россия принимала Олимпийские игры дважды: летняя Олимпиада прошла в 1980 г. в Москве, а зимняя — в 2014-м в Сочи.