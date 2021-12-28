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Россия начнет подготовку к подаче заявки на проведение Олимпиады-2036

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Министерству спорта и Олимпийскому комитету России будет дано поручение начать кампанию по выбору города, который подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036 г., заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Надо обязательно подаваться на игры 2036 года, всей страной выбрать достойного кандидата. Попрошу Минспорт и ОКР организовать работу по выбору возможных городов», — сказал вице-премьер на брифинге по итогам развития спорта в России в 2021 г. (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что пока Международный олимпийский комитет не объявил о начале конкурса на право проведения Олимпиады-2036.

Летом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна готовит несколько заявок на проведение Олимпиады-2036. Среди возможных кандидатов — Казань и Санкт-Петербург. Заявку на проведение у себя Игр может подать и Владивосток, рассказал в сентябре мэр города Константин Шестаков.

Летние Олимпийские игры 2024 г. пройдут в Париже, Олимпиада-2028 состоится в Лос-Анджелесе, а в 2032 г. мероприятие примет Брисбен. Россия принимала Олимпийские игры дважды: летняя Олимпиада прошла в 1980 г. в Москве, а зимняя — в 2014-м в Сочи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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