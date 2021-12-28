Слова «вакцина» и «вакцинация» стали наиболее упоминаемыми в соцсетях в 2021 году
Слова «вакцина» и «вакцинация» стали наиболее популярными в русскоязычных сегментах Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, а также на форумах и в блогах, говорится в исследовании компании «Медиалогия». В целом в период с 1 января по 23 декабря 2021 г. пользователи упомянули данные слова 63,72 млн раз.
Второе место заняли «биткойн» и «криптовалюта», которые использовали 19,59 млн раз. «Пандемию» упомянули 19,58 млн раз, «компонент» — 17,14 млн раз, «иммунитет» — 13,58 млн раз, «спутник» —13,55 млн раз, «QR-код» — 12,05 млн раз, «карантин» — 11,07 млн раз.
Последние две строчки топ-10 заняли слова, не связанные с коронавирусом, — «мигрант» и «Олимпиада». Их в соцсетях использовали 9,44 и 6,14 млн раз соответственно.
Ранее опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения среди 1600 человек, показал, что 38% россиян считает словом 2021 г. «коронавирус». Еще 34% указали на словосочетание «рост цен», а 28% — «QR-коды».
Ранее издатели американского словаря Merriam-Webster назвали «вакцину» главным словом 2021 г. За последний год количество запросов этого слова в онлайн-словаре выросло на 601%, а за последние два года — на 1048%. Компания Brand Analytics сообщила, что в русскоязычных соцсетях словом года стала «вакцинация» — она упоминается в 33,5 млн сообщений. На втором месте рейтинга с 27,1 млн упоминаний оказалось слово «вакцина», его популярность выросла на 257%. Третью строчку заняло слово «прививка» (25,2 млн упоминаний, +263%).