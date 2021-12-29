Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов за вакцинацию
Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил срок выдачи подарочных наборов пожилым людям за прохождение вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба мэра города.
«Правительство Москвы приняло решение продлить срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 граждан старшего возраста на три месяца — до 31 марта 2022 года. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин», — говорится в сообщении.
Программа предполагает получение гражданами в возрасте старше 65 лет подарочных наборов «С заботой о здоровье» или денежной компенсации в размере 10 000 руб. В набор входят прибор для измерения пульса и уровня кислорода в крови, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, биологически активная добавка «Омега-3» и витамин D3, а также косметика для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и набор медицинских масок. Подарок получить можно будет до 1 июня 2022 г.
Всего с момента начала проведения акции — 23 июня текущего года — подарочные наборы получили 320 000 московских пенсионеров, а компенсацию выплатили 325 000 человек. До этого для стимулирования вакцинации власти Москвы дважды разыгрывали по пять автомобилей среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Кроме того, жители столицы могли выиграть одну из десяти квартир: для этого нужно было сделать прививку первым компонентом вакцины от коронавируса или ревакцинироваться с 18 октября по 21 ноября.
C 1 сентября по 1 декабря 2021 г. в лотерее разыгрывалась тысяча наград по 100 000 руб. среди россиян старше 18 лет, которые закончили полный курс вакцинации до момента проведения лотереи. По оценке заммэра Москвы Анастасии Раковой, розыгрыши квартир и автомобилей не сильно повлияли на темпы вакцинации, чаще всего люди прививаются из-за негативных сводок и ограничений.