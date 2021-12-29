Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов за вакцинацию

Всего с момента начала проведения акции — 23 июня текущего года — подарочные наборы получили 320 000 московских пенсионеров, а компенсацию выплатили 325 000 человек. До этого для стимулирования вакцинации власти Москвы дважды разыгрывали по пять автомобилей среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Кроме того, жители столицы могли выиграть одну из десяти квартир: для этого нужно было сделать прививку первым компонентом вакцины от коронавируса или ревакцинироваться с 18 октября по 21 ноября.