В «Сколково» заявили об «опасном» уровне потребления нелегального алкоголя

Эксперты назвали две основные причины высокой доли потребления контрафактного алкоголя в России. Первая связана с желанием граждан избежать мест скопления людей на фоне пандемии коронавируса, в связи с чем люди стали отдавать предпочтение «магазинам у дома». При этом у подобных точек продаж зачастую нет лицензий на торговлю алкоголем, так что они делают это «из-под полы». По данным, полученным «Сколково», сейчас в России насчитывается примерно 400 000 таких магазинов.