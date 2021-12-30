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Общество

В «Сколково» заявили об «опасном» уровне потребления нелегального алкоголя

Ведомости

Примерно 26-35% алкоголя, употребленного россиянами в 2021 г., относятся к нелегальной продукции, говорится в приведенных РБК результатах исследовании экспертов центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково». Этот уровень специалисты оценили как «опасно высокий».

Эксперты назвали две основные причины высокой доли потребления контрафактного алкоголя в России. Первая связана с желанием граждан избежать мест скопления людей на фоне пандемии коронавируса, в связи с чем люди стали отдавать предпочтение «магазинам у дома». При этом у подобных точек продаж зачастую нет лицензий на торговлю алкоголем, так что они делают это «из-под полы». По данным, полученным «Сколково», сейчас в России насчитывается примерно 400 000 таких магазинов.

Вторая причина — это снижение доходов населения на фоне высоких цен на легальный алкоголь и высокую маржинальность производства нелегального. Производители не могут конкурировать с теми, кто делает спиртное нелегально, из-за акциза, НДС и ежегодного повышения минимальной розничной стоимости.

28 декабря аналитики компании по кибербезопасности Group-IB сообщили, что впервые с 2019 г. зафиксировали рост оборота нелегальной продажи алкоголя через интернет в России. Его общий объем за 2021 г. они оценили в 2,75 млрд руб. после 2,5 млрд руб. в 2020 г. Большая часть подобных продаж была осуществлена через социальные сети и мессенджеры.

Причиной роста интереса к теневому рынку эксперты назвали популярность дистанционных покупок в период пандемии коронавируса, а также рост цен на алкоголь. По данным Росстата, в ноябре стоимость подобной продукции увеличилась на 2,46% в годовом выражении. При этом официально торговля алкоголем через интернет в России запрещена.

Ранее по теме: Group-IB зафиксировала рост оборота нелегальной онлайн-продажи алкоголя в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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