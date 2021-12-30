В «Сколково» заявили об «опасном» уровне потребления нелегального алкоголя
Эксперты назвали две основные причины высокой доли потребления контрафактного алкоголя в России. Первая связана с желанием граждан избежать мест скопления людей на фоне пандемии коронавируса, в связи с чем люди стали отдавать предпочтение «магазинам у дома». При этом у подобных точек продаж зачастую нет лицензий на торговлю алкоголем, так что они делают это «из-под полы». По данным, полученным «Сколково», сейчас в России насчитывается примерно 400 000 таких магазинов.
Вторая причина — это снижение доходов населения на фоне высоких цен на легальный алкоголь и высокую маржинальность производства нелегального. Производители не могут конкурировать с теми, кто делает спиртное нелегально, из-за акциза, НДС и ежегодного повышения минимальной розничной стоимости.
28 декабря аналитики компании по кибербезопасности Group-IB сообщили, что впервые с 2019 г. зафиксировали рост оборота нелегальной продажи алкоголя через интернет в России. Его общий объем за 2021 г. они оценили в 2,75 млрд руб. после 2,5 млрд руб. в 2020 г. Большая часть подобных продаж была осуществлена через социальные сети и мессенджеры.
Причиной роста интереса к теневому рынку эксперты назвали популярность дистанционных покупок в период пандемии коронавируса, а также рост цен на алкоголь. По данным Росстата, в ноябре стоимость подобной продукции увеличилась на 2,46% в годовом выражении. При этом официально торговля алкоголем через интернет в России запрещена.