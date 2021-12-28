Group-IB зафиксировала рост оборота нелегальной онлайн-продажи алкоголя в России
Оборот нелегальной продажи алкоголя через интернет в России в 2021 г. составил 2,75 млрд руб., что примерно на 10% больше, чем в 2020 г., говорится в исследовании аналитиков компании по кибербезопасности Group-IB.
Показатель вырос впервые с 2019 г., уточняют эксперты. Так, в 2018 г. оборот такого рынка составил 2,1 млрд руб., а в последующие два года сохранялся на уровне 2,5 млрд руб.
«В этом году оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя снова вырос, но эти цифры могут быть лишь верхушкой айсберга по причине латентности теневого бизнеса», — заявил заместитель генерального директора Group-IB по направлению защиты от цифровых рисков Андрей Бусаргин. Он предупредил, что покупка алкоголя через интернет сопряжена с рисками для здоровья для граждан, а для компаний-производителей — с репутационными рисками и финансовыми потерями.
Подсчеты экспертов основаны на предположении, что средняя посещаемость сайта, нелегально торгующего алкоголем с доставкой, — таковых выявлено примерно 1700 штук — в 2021 г. составила 1965 человек в месяц. При минимальной конверсии в 1% и средней цене одной покупки в 1557 руб. за год теневые продавцы заработали примерно 624 млн руб. Вдобавок площадки, предоставляющие гражданам подделки-дубликаты алкоголя, зарабатывают от 225,6 млн руб. ежегодно. Однако наибольший объем продаж пришелся на социальные сети и мессенджеры, утверждают в Group-IB. В этом году он составил 1,9 млрд руб. при общей аудитории таких площадок в 82,4 млн пользователей.
В целом в 2021 г. эксперты нашли около 3000 онлайн-ресурсов нелегальной продажи алкоголя. Главной из них в Group-IB назвали Telegram, где обнаружили 130 подобных каналов после 50 в 2020 г. Суммарное количество подписчиков там составило 750 000, тогда как годом ранее —160 000.
Как выяснили аналитики, с января по ноябрь россияне более 108 000 раз вводили в «Яндекс» запрос «купить алкоголь с доставкой», то есть в два раза чаще, чем в 2020 г. Причиной роста интереса к теневому рынку эксперты назвали популярность дистанционных покупок в период пандемии коронавируса, а также рост цен на алкоголь. По данным Росстата, в ноябре стоимость подобной продукции увеличилась на 2,46% в годовом выражении. При этом официально торговля алкоголем через интернет в России запрещена.