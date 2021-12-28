Group-IB зафиксировала рост оборота нелегальной онлайн-продажи алкоголя в России

Как выяснили аналитики, с января по ноябрь россияне более 108 000 раз вводили в «Яндекс» запрос «купить алкоголь с доставкой», то есть в два раза чаще, чем в 2020 г. Причиной роста интереса к теневому рынку эксперты назвали популярность дистанционных покупок в период пандемии коронавируса, а также рост цен на алкоголь. По данным Росстата, в ноябре стоимость подобной продукции увеличилась на 2,46% в годовом выражении. При этом официально торговля алкоголем через интернет в России запрещена.