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Ритейлеры резко увеличили продажи алкоголя под собственными марками

Такие напитки стоят дешевле и сопоставимы по качеству с известными брендами
Екатерина Бурлакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи алкоголя под собственными торговыми марками (СТМ) за год, который завершился в сентябре 2021 г., увеличились на 20,4%, говорится в исследовании NielsenIQ. Самым популярным среди таких товаров под СТМ стало пиво – его продажи выросли на 38,8% в деньгах и на 35% в натуральном выражении. Абсолютные цифры NielsenIQ не раскрывает, но указывает, что это самый высокий показатель среди всех категорий продовольствия.

В «Пятерочке» в январе – ноябре продажи такого пива увеличились на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорит представитель X5 Group. При этом общие розничные продажи пива и пивных напитков в России в январе – сентябре остались примерно на уровне аналогичного периода прошлого года – 572,3 млн дал, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных