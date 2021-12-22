Ритейлеры резко увеличили продажи алкоголя под собственными марками

Продажи алкоголя под собственными торговыми марками (СТМ) за год, который завершился в сентябре 2021 г., увеличились на 20,4%, говорится в исследовании NielsenIQ. Самым популярным среди таких товаров под СТМ стало пиво – его продажи выросли на 38,8% в деньгах и на 35% в натуральном выражении. Абсолютные цифры NielsenIQ не раскрывает, но указывает, что это самый высокий показатель среди всех категорий продовольствия.