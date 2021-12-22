Ритейлеры резко увеличили продажи алкоголя под собственными марками

Ритейлеры резко увеличили продажи алкоголя под собственными маркамиТакие напитки стоят дешевле и сопоставимы по качеству с известными брендами
Продажи алкоголя под собственными торговыми марками (СТМ) за год, который завершился в сентябре 2021 г., увеличились на 20,4%, говорится в исследовании NielsenIQ. Самым популярным среди таких товаров под СТМ стало пиво – его продажи выросли на 38,8% в деньгах и на 35% в натуральном выражении. Абсолютные цифры NielsenIQ не раскрывает, но указывает, что это самый высокий показатель среди всех категорий продовольствия.
В «Пятерочке» в январе – ноябре продажи такого пива увеличились на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорит представитель X5 Group. При этом общие розничные продажи пива и пивных напитков в России в январе – сентябре остались примерно на уровне аналогичного периода прошлого года – 572,3 млн дал, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования.