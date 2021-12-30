Минздрав предостерег россиян от зарубежных поездок из-за «омикрона»

Он добавил, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от COVID-19. «Сейчас стала доступной для применения у детей старше 12 лет вакцина "Гам-Ковид-Вак-М", которая доказала свою эффективность и безопасность для детей этого возраста в ходе проведения клинических исследований. В первую очередь вакцина необходима детям с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой», — напомнил инфекционист.