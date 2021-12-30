Минздрав предостерег россиян от зарубежных поездок из-за «омикрона»
В новогодние праздники россиянам желательно не планировать поездки за рубеж из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
«В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма "омикрон" желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия», — сказал Чуланов журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от COVID-19. «Сейчас стала доступной для применения у детей старше 12 лет вакцина "Гам-Ковид-Вак-М", которая доказала свою эффективность и безопасность для детей этого возраста в ходе проведения клинических исследований. В первую очередь вакцина необходима детям с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой», — напомнил инфекционист.
Штамм «омикрон», также известный как B.1.1.529, был обнаружен на юге Африки в ноябре. В РФ первые случаи заражения «омикроном» были зарегистрированы 6 декабря у двух вернувшихся из ЮАР россиян, в стране уже выявлено более 100 случаев заражения этим вариантом коронавируса.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявляла, что «омикрон»-штамм в пять-шесть раз заразнее предыдущих вариантов SARS-CoV-2. По данным ученых из ЮАР, смертность среди пациентов, госпитализированных с «омикроном», гораздо меньше, чем среди зараженных другими штаммами вируса.