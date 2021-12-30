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Минздрав предостерег россиян от зарубежных поездок из-за «омикрона»

Ведомости

В новогодние праздники россиянам желательно не планировать поездки за рубеж из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

«В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма "омикрон" желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия», — сказал Чуланов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от COVID-19. «Сейчас стала доступной для применения у детей старше 12 лет вакцина "Гам-Ковид-Вак-М", которая доказала свою эффективность и безопасность для детей этого возраста в ходе проведения клинических исследований. В первую очередь вакцина необходима детям с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой», — напомнил инфекционист.

Штамм «омикрон», также известный как B.1.1.529, был обнаружен на юге Африки в ноябре. В РФ первые случаи заражения «омикроном» были зарегистрированы 6 декабря у двух вернувшихся из ЮАР россиян, в стране уже выявлено более 100 случаев заражения этим вариантом коронавируса.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявляла, что «омикрон»-штамм в пять-шесть раз заразнее предыдущих вариантов SARS-CoV-2. По данным ученых из ЮАР, смертность среди пациентов, госпитализированных с «омикроном», гораздо меньше, чем среди зараженных другими штаммами вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных