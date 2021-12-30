В ЮАР заявили о меньшей способности штамма «омикрон» вызывать смерть пациентов
Пациенты, попавшие в больницу со штаммом коронавируса «омикрон», умирают гораздо реже, чем зараженные другими вариантами этой инфекции, следует из приведенных The Telegraph результатов совместного исследования ученых Преторийского университета и Национального института инфекционных заболеваний ЮАР.
В ходе работы были изучены пациенты крупной больницы южноафриканского города Цван. Оказалось, что в результате заражения «омикроном» умерли 4,5% госпитализированных, тогда как среди инфицированных прочими штаммами этот показатель достигал 21,3%.
Более того, меньше половины пациентов с южноафриканским штаммом нуждались в кислородной терапии, тогда как до этого — 99,5%. Наконец, в среднем люди с «омикроном» выписывались из больницы через четыре дня, что вдвое меньше срока людей, заболевших COVID-19 из-за других вариантов коронавируса.
В связи с этим ученые сделали вывод, что «омикрон» может привести к «полному разделению заболеваемости COVID-19 и смертности от него». Это, в свою очередь, способно подтолкнуть переход пандемии в эндемическую фазу.
«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом обычно данный штамм не вызывает тяжелого течения заболевания, отметила она 28 декабря.
На данный момент «омикрон» нашли уже более чем в 100 странах мира. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ.