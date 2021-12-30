В ЮАР заявили о меньшей способности штамма «омикрон» вызывать смерть пациентов

Более того, меньше половины пациентов с южноафриканским штаммом нуждались в кислородной терапии, тогда как до этого — 99,5%. Наконец, в среднем люди с «омикроном» выписывались из больницы через четыре дня, что вдвое меньше срока людей, заболевших COVID-19 из-за других вариантов коронавируса.