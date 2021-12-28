Попова заявила о тяжелом течении COVID-19 при заражении «омикроном» без прививки
Штамм коронавируса «омикрон» вызывает тяжелое течение COVID-19 у людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или имеют сопутствующие заболевания, заявила в ходе неформальной встречи глав государств СНГ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Он поражает большое количество людей сразу. Тяжелое течение только у тех, кто не привит, — это абсолютно так. И у тех, кто имеет сопутствующие заболевания, тех, у кого тяжелая форма диабета и тяжелая форма онкологии», — рассказала глава ведомства.
Попова добавила, что «омикрон» распространяется очень быстро. По данным Роспотребнадзора, данный вариант вируса более заразен, чем все известные до него. При этом обычно этот штамм не вызывает тяжелого течения COVID-19, отметила Попова.
Ранее исследование ученых медицинского факультета Гонконгского университета (HKUMed) показало, что «омикрон» размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем штамм «дельта», но в 10 раз медленнее делает это в легких. В итоге эксперты пришли к выводу, что полученные данные могут свидетельствовать о более легком течении COVID-19 при заражении новым штаммом коронавируса.
«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. На данный момент «омикрон» нашли уже более чем в 100 странах мира. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ.