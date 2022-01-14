В метро Москвы усилят контроль за соблюдением масочного режима

«В настоящее время ситуация с заболеваемостью штаммами COVID-19, в том числе омикроном, очень напряженная. Поэтому мы усиливаем контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы. Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов», — заявил Султанов. По его словам, усиленные проверки идут на входах в метро, на станциях МЦК, МЦД, вокзалах и в наземном транспорте. Султанов призвал пассажиров правильно носить средства индивидуальной защиты.