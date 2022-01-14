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В метро Москвы усилят контроль за соблюдением масочного режима

Ведомости

В московском метро усилят контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса из-за распространения штамма коронавируса омикрон, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.

«В настоящее время ситуация с заболеваемостью штаммами COVID-19, в том числе омикроном, очень напряженная. Поэтому мы усиливаем контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы. Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов», — заявил Султанов. По его словам, усиленные проверки идут на входах в метро, на станциях МЦК, МЦД, вокзалах и в наземном транспорте. Султанов призвал пассажиров правильно носить средства индивидуальной защиты.

В новогодние праздники контролеры выявили более 6000 нарушений мер профилактики в московском транспорте — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Султанова, около 17 000 пассажиров метро Москвы по нескольку раз нарушали масочный режим, некоторые из них – более 13 раз. Контролеры выписывают штрафы пассажирам, которые едут без масок или их маски не закрывают органы дыхания. Штраф за отсутствие маски в метро составляет 5000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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