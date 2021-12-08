Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски без расследования
В делах о нарушении масочного режима достаточно протокола и фотографии, расследование и экспертизы можно не проводить, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на постановление коллегии по административным правонарушениям Верховного суда России.
Верховный суд рассмотрел жалобу продуктового магазина в Москве. Управа района пришла в магазин с проверкой и увидела, что продавец не надел маску. На магазин составили протокол, а суд оштрафовал его на 100 000 руб. Представитель магазина подал жалобу в Верховный суд, потому что районный суд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых.
ВС согласился с выводами районного суда, потому что в данном случае нет необходимости в использовании знаний в науке и технике, чтобы установить вину. Суд обоснованно признал фотографию продавца без маски достоверным и допустимым доказательством, уточнили в ВС. Также в этом случае не нужно было проводить административное расследование, потому что оно проводится, когда назначают экспертизы или другие процессуальные действия, которые требуют времени.
Ранее руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что в ноябре контролеры выявили около 50 000 нарушений масочного режима в общественном транспорте Москвы. Ранее Султанов сообщил, что около 17 000 пассажиров метро Москвы по нескольку раз нарушали масочный режим, некоторые из них – более 13 раз. Контролеры выписывают штрафы пассажирам, которые едут без масок или их маски не закрывают органы дыхания.