Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски без расследования

ВС согласился с выводами районного суда, потому что в данном случае нет необходимости в использовании знаний в науке и технике, чтобы установить вину. Суд обоснованно признал фотографию продавца без маски достоверным и допустимым доказательством, уточнили в ВС. Также в этом случае не нужно было проводить административное расследование, потому что оно проводится, когда назначают экспертизы или другие процессуальные действия, которые требуют времени.