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Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски без расследования

Ведомости

В делах о нарушении масочного режима достаточно протокола и фотографии, расследование и экспертизы можно не проводить, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на постановление коллегии по административным правонарушениям Верховного суда России.

Верховный суд рассмотрел жалобу продуктового магазина в Москве. Управа района пришла в магазин с проверкой и увидела, что продавец не надел маску. На магазин составили протокол, а суд оштрафовал его на 100 000 руб. Представитель магазина подал жалобу в Верховный суд, потому что районный суд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых.

ВС согласился с выводами районного суда, потому что в данном случае нет необходимости в использовании знаний в науке и технике, чтобы установить вину. Суд обоснованно признал фотографию продавца без маски достоверным и допустимым доказательством, уточнили в ВС. Также в этом случае не нужно было проводить административное расследование, потому что оно проводится, когда назначают экспертизы или другие процессуальные действия, которые требуют времени.

Ранее руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что в ноябре контролеры выявили около 50 000 нарушений масочного режима в общественном транспорте Москвы. Ранее Султанов сообщил, что около 17 000 пассажиров метро Москвы по нескольку раз нарушали масочный режим, некоторые из них – более 13 раз. Контролеры выписывают штрафы пассажирам, которые едут без масок или их маски не закрывают органы дыхания.

Ранее по теме: В транспорте Москвы выявили около 50 000 нарушений масочного режима за месяц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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