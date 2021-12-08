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В транспорте Москвы выявили около 50 000 нарушений масочного режима за месяц

Ведомости

Около 50 000 нарушений масочного режима выявили в ноябре в общественном транспорте Москвы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова. Проверки соблюдения мер профилактики коронавируса продолжатся.

«В ноябре контролеры зафиксировали почти 50 000 нарушений масочного режима», — сообщил Султанов.

Он напомнил, что безопасную среду в транспорте можно поддерживать, если пассажиры будут носить маску правильно и в течение всей поездки. Шарф, платок или салфетки не заменяют маску, поэтому в случае игнорирования требований контролер будет вынужден оштрафовать нарушителя.

Ранее Султанов сообщил, что около 17 000 пассажиров метро Москвы по нескольку раз нарушали масочный режим, некоторые из них – более 13 раз. Он уточнил, что контролеры выписывают штрафы пассажирам, которые едут без масок или их маски не закрывают органы дыхания.

Ранее по теме: Около 17 000 человек неоднократно нарушали масочный режим в транспорте Москвы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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