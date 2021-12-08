В транспорте Москвы выявили около 50 000 нарушений масочного режима за месяц
Около 50 000 нарушений масочного режима выявили в ноябре в общественном транспорте Москвы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова. Проверки соблюдения мер профилактики коронавируса продолжатся.
«В ноябре контролеры зафиксировали почти 50 000 нарушений масочного режима», — сообщил Султанов.
Он напомнил, что безопасную среду в транспорте можно поддерживать, если пассажиры будут носить маску правильно и в течение всей поездки. Шарф, платок или салфетки не заменяют маску, поэтому в случае игнорирования требований контролер будет вынужден оштрафовать нарушителя.
Ранее Султанов сообщил, что около 17 000 пассажиров метро Москвы по нескольку раз нарушали масочный режим, некоторые из них – более 13 раз. Он уточнил, что контролеры выписывают штрафы пассажирам, которые едут без масок или их маски не закрывают органы дыхания.