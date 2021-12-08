В транспорте Москвы выявили около 50 000 нарушений масочного режима за месяц

Ранее Султанов сообщил, что около 17 000 пассажиров метро Москвы по нескольку раз нарушали масочный режим, некоторые из них – более 13 раз. Он уточнил, что контролеры выписывают штрафы пассажирам, которые едут без масок или их маски не закрывают органы дыхания.