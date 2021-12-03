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Общество

Около 17 000 человек неоднократно нарушали масочный режим в транспорте Москвы

Ведомости

Более 17 000 пассажиров московского транспорта повторно нарушали масочный режим, некоторые из них нарушали требование до 13 раз, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«Несмотря на рост числа сознательных граждан, есть пассажиры, которые не просто "забывали" надеть маску в транспорте, но делали это регулярно. Некоторые нарушали меры безопасности до 13 раз. Мы призываем пассажиров носить маски, уважать друг друга и не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих», — рассказал Султанов (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что контролеры выписывают штрафы пассажирам, которые едут без масок или их маски не закрывают органы дыхания.

В пресс-службе «Организатора перевозок» сообщили, что во многих странах штраф за повторное нарушение масочного режима увеличивается в несколько раз. Например, в США за первое такое нарушение предусмотрен штраф в размере $500-1000, а за повторное — $1000-3000. В Москве не установлен отдельный размер штрафа за повторное нарушение: пассажир без маски должен будет заплатить 5000 руб. за это нарушение независимо от того, в какой раз его штрафуют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных