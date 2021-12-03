Около 17 000 человек неоднократно нарушали масочный режим в транспорте Москвы
Более 17 000 пассажиров московского транспорта повторно нарушали масочный режим, некоторые из них нарушали требование до 13 раз, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
«Несмотря на рост числа сознательных граждан, есть пассажиры, которые не просто "забывали" надеть маску в транспорте, но делали это регулярно. Некоторые нарушали меры безопасности до 13 раз. Мы призываем пассажиров носить маски, уважать друг друга и не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих», — рассказал Султанов (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что контролеры выписывают штрафы пассажирам, которые едут без масок или их маски не закрывают органы дыхания.
В пресс-службе «Организатора перевозок» сообщили, что во многих странах штраф за повторное нарушение масочного режима увеличивается в несколько раз. Например, в США за первое такое нарушение предусмотрен штраф в размере $500-1000, а за повторное — $1000-3000. В Москве не установлен отдельный размер штрафа за повторное нарушение: пассажир без маски должен будет заплатить 5000 руб. за это нарушение независимо от того, в какой раз его штрафуют.