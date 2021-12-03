Около 17 000 человек неоднократно нарушали масочный режим в транспорте Москвы

В пресс-службе «Организатора перевозок» сообщили, что во многих странах штраф за повторное нарушение масочного режима увеличивается в несколько раз. Например, в США за первое такое нарушение предусмотрен штраф в размере $500-1000, а за повторное — $1000-3000. В Москве не установлен отдельный размер штрафа за повторное нарушение: пассажир без маски должен будет заплатить 5000 руб. за это нарушение независимо от того, в какой раз его штрафуют.