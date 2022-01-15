США назвали задержанного в России хакера причастным к атаке на Colonial Pipeline

По данным агентства Reuters, в октябре спецслужбы США в ходе международной операции взломали сервера группировки, после чего она была вынуждена свернуть свою деятельность в сети. В ноябре Европол сообщил, что в Европе и Южной Корее были задержаны пять человек, якобы причастных к деятельности Revil. В ведомстве утверждали, что задержанные причастны к совершению 5000 кибератак.