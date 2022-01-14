Хакеры взломали сайты трех министерств Украины
Хакеры взломали сайты министерств иностранных дел и аграрной политики и продовольствия Украины и опубликовали на них сообщения с угрозами в адрес жителей страны. ТАСС сообщил, что такое сообщение появилось и на сайте министерства образования Украины.
В заявлении говорится, что всю личную информацию жителей Украины якобы загрузили в «общую сеть», а данные на персональных компьютерах якобы будут удалены без возможности восстановления. «Украинец! <…> Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее <...>», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на украинском, русском и польском языках.
В июле 2017 г. хакеры взломали сайт министерства образования Украины. В министерстве сообщили, что из-за этого на сайте были «изменены данные» и он временно не работал. Агентство «Украинские новости» рассказало, что на главной странице минобразования были опубликованы фотографии обнаженных девушек, а также обращение к девушке по фамилии «Севастьянова», которую взломщики таким образом «поздравляли» «с годовщиной».