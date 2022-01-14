Хакеры взломали сайты трех министерств Украины

В заявлении говорится, что всю личную информацию жителей Украины якобы загрузили в «общую сеть», а данные на персональных компьютерах якобы будут удалены без возможности восстановления. «Украинец! <…> Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее <...>», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на украинском, русском и польском языках.