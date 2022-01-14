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Хакеры взломали сайты трех министерств Украины

Ведомости

Хакеры взломали сайты министерств иностранных дел и аграрной политики и продовольствия Украины и опубликовали на них сообщения с угрозами в адрес жителей страны. ТАСС сообщил, что такое сообщение появилось и на сайте министерства образования Украины.

В заявлении говорится, что всю личную информацию жителей Украины якобы загрузили в «общую сеть», а данные на персональных компьютерах якобы будут удалены без возможности восстановления. «Украинец! <…> Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее <...>», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на украинском, русском и польском языках.

В июле 2017 г. хакеры взломали сайт министерства образования Украины. В министерстве сообщили, что из-за этого на сайте были «изменены данные» и он временно не работал. Агентство «Украинские новости» рассказало, что на главной странице минобразования были опубликованы фотографии обнаженных девушек, а также обращение к девушке по фамилии «Севастьянова», которую взломщики таким образом «поздравляли» «с годовщиной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных