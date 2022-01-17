Гинцбург оценил вероятность омикрона стать «живой вакциной»

«Живой вакциной не только омикрон может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенес заболевание "на ногах", то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой "вакцинации", в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов», — пояснил Гинцбург.