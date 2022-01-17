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Гинцбург оценил вероятность омикрона стать «живой вакциной»

Ведомости

Любой штамм вируса, в том числе омикрон, может стать «живой вакциной», если человек перенес заболевание легко, однако заражение им может вызвать осложнения, сообщил ТАСС со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Живой вакциной не только омикрон может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенес заболевание "на ногах", то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой "вакцинации", в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов», — пояснил Гинцбург.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что омикрон более патогенный, но менее заразный. Таким образом, он может работать как «живая вакцина», обеспечивающая иммунитет к инфекции, резюмировал эксперт.

В конце декабря официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила, что омикрон может стать «живой вакциной» и позволит победить пандемию коронавируса.

В начале ноября на юге Африки выявили штамм коронавируса омикрон. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Из-за быстрого распространения омикрона власти некоторых стран сократили период для ревакцинации от коронавируса.

Ранее по теме: Путин оценил вероятность превращения омикрона в «живую вакцину» от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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