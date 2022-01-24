Минздрав Израиля оценил эффективность четырех доз прививок от COVID-19

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более чем вдвое эффективнее, чем вакцина Pfizer. Данные были получены в ходе совместного исследования Института Спалланцани в Италии и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве. Оно проводилось в равных лабораторных условиях на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных «Спутником V» и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, который был зарегистрирован в китайском Ухане.