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Минздрав Израиля оценил эффективность четырех доз прививок от COVID-19

Ведомости

Четыре дозы вакцины от коронавируса в три раза эффективнее защищают людей старше 60 лет от тяжелого течения болезни и в два раза эффективнее от заражения в период распространения штамма омикрон, сообщил Times of Israel.

Результаты были получены в ходе предварительного анализа экспертов, которые сравнили заболеваемость среди людей, которые получили четыре дозы вакцины (400 000 человек), и тех, кто получил три дозы (600 000 человек) как минимум четыре месяца назад. В министерстве отметили, что результаты будут обновляться при получении новых данных.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более чем вдвое эффективнее, чем вакцина Pfizer. Данные были получены в ходе совместного исследования Института Спалланцани в Италии и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве. Оно проводилось в равных лабораторных условиях на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных «Спутником V» и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, который был зарегистрирован в китайском Ухане.

Ранее по теме: РФПИ: «Спутник V» нейтрализует омикрон эффективнее вакцины Pfizer

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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