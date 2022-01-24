Минздрав Израиля оценил эффективность четырех доз прививок от COVID-19
Четыре дозы вакцины от коронавируса в три раза эффективнее защищают людей старше 60 лет от тяжелого течения болезни и в два раза эффективнее от заражения в период распространения штамма омикрон, сообщил Times of Israel.
Результаты были получены в ходе предварительного анализа экспертов, которые сравнили заболеваемость среди людей, которые получили четыре дозы вакцины (400 000 человек), и тех, кто получил три дозы (600 000 человек) как минимум четыре месяца назад. В министерстве отметили, что результаты будут обновляться при получении новых данных.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более чем вдвое эффективнее, чем вакцина Pfizer. Данные были получены в ходе совместного исследования Института Спалланцани в Италии и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве. Оно проводилось в равных лабораторных условиях на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных «Спутником V» и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, который был зарегистрирован в китайском Ухане.