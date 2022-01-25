В Кремле призвали к диалогу с фанатами после их решения бойкотировать матчи из-за Fan ID

Министр спорта Олег Матыцин в свою очередь сообщил, что ведомство готово к диалогу по теме введения паспорта болельщика со всеми заинтересованными сторонами. По его мнению, с фанатскими объединениями необходимо провести разъяснительную работу и развеять их сомнения и недопонимания, так как основная цель принятого закона — обеспечение безопасности на российских стадионах, а также «повышение привлекательности спортивных мероприятий, в том числе для семейного посещения».