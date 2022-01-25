В Кремле призвали к диалогу с фанатами после их решения бойкотировать матчи из-за Fan ID
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо провести разъяснительную работу с фанатскими объединениями, которые выступают против введения паспорта болельщика (Fan ID).
«Мы считаем, что, конечно, необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа, — нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая. Может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов», — сказал Песков журналистам.
Ранее фанаты футбольного клуба «Спартак» отказались посещать матчи чемпионата и Кубка России после введения Fan ID. Об этом говорилось в заявлении объединения фанатов «Спартака» «Фратрия». Позже к бойкотам матчей присоединились фанатские объединения петербургского «Зенита» и «Ростова».
Министр спорта Олег Матыцин в свою очередь сообщил, что ведомство готово к диалогу по теме введения паспорта болельщика со всеми заинтересованными сторонами. По его мнению, с фанатскими объединениями необходимо провести разъяснительную работу и развеять их сомнения и недопонимания, так как основная цель принятого закона — обеспечение безопасности на российских стадионах, а также «повышение привлекательности спортивных мероприятий, в том числе для семейного посещения».
30 декабря 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для доступа на спортивные мероприятия. Из документа следует, что Fan ID является персонифицированной картой, позволяющей посещать спортивные мероприятия после идентификации зрителя. Она является обязательной на мероприятиях, перечень которых определит правительство России. Для того чтобы попасть на такое мероприятие или стать его участником, необходимо предъявить персонифицированную карту на входе. Документ вступит в силу с 1 июня 2022 г.
Система Fan ID была впервые использована на матчах футбольного Кубка конфедераций в 2017 г., а потом внедрена во время чемпионата мира по футболу 2018 г. в России. В рамках футбольного турнира Евро-2020, ряд матчей которого прошли в Санкт-Петербурге, Fan ID позволил иностранным болельщикам приехать в Россию без визы.