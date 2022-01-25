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Общество

В Кремле призвали к диалогу с фанатами после их решения бойкотировать матчи из-за Fan ID

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо провести разъяснительную работу с фанатскими объединениями, которые выступают против введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Мы считаем, что, конечно, необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа, — нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая. Может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов», — сказал Песков журналистам.

Ранее фанаты футбольного клуба «Спартак» отказались посещать матчи чемпионата и Кубка России после введения Fan ID. Об этом говорилось в заявлении объединения фанатов «Спартака» «Фратрия». Позже к бойкотам матчей присоединились фанатские объединения петербургского «Зенита» и «Ростова». 

Министр спорта Олег Матыцин в свою очередь сообщил, что ведомство готово к диалогу по теме введения паспорта болельщика со всеми заинтересованными сторонами. По его мнению, с фанатскими объединениями необходимо провести разъяснительную работу и развеять их сомнения и недопонимания, так как основная цель принятого закона — обеспечение безопасности на российских стадионах, а также «повышение привлекательности спортивных мероприятий, в том числе для семейного посещения».

30 декабря 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для доступа на спортивные мероприятия. Из документа следует, что Fan ID является персонифицированной картой, позволяющей посещать спортивные мероприятия после идентификации зрителя. Она является обязательной на мероприятиях, перечень которых определит правительство России. Для того чтобы попасть на такое мероприятие или стать его участником, необходимо предъявить персонифицированную карту на входе. Документ вступит в силу с 1 июня 2022 г.

Система Fan ID была впервые использована на матчах футбольного Кубка конфедераций в 2017 г., а потом внедрена во время чемпионата мира по футболу 2018 г. в России. В рамках футбольного турнира Евро-2020, ряд матчей которого прошли в Санкт-Петербурге, Fan ID позволил иностранным болельщикам приехать в Россию без визы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных