Организаторы ЕГЭ внесли изменения в экзамен по математике

В октябре прошлого года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о планах вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике в качестве обязательного предмета для всех выпускников. Его будут сдавать выпускающиеся, чтобы получить аттестат о среднем полном общем образовании, в том числе те, кому не понадобится математика в качестве профильного предмета для поступления в вузы. В 2021 г. из-за коронавируса ЕГЭ сдавали только выпускники, которые собрались поступать в вузы. Для получения аттестата достаточно было сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.