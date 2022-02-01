Организаторы ЕГЭ внесли изменения в экзамен по математике
Рособрнадзор внес изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.
Изменения коснулись как базового уровня экзамена, так и профильного. В экзаменационные материалы базового уровня добавлена одна практико-ориентированная текстовая задача, а также «усилен практико-ориентированный акцент в заданиях по геометрии». Помимо этого изменены порядок заданий и максимальный первичный балл.
Что касается профильного уровня, то из него убрали некоторые задания базового уровня сложности и добавили задачи, «позволяющие лучше дифференцировать выпускников по уровню подготовки», говорится в сообщении. Вместо ряда базовых заданий по алгебре и геометрии добавлены задачи повышенного уровня сложности — алгебраическое задание с использованием графика функции и задание по теории вероятности. В Рособрнадзоре в свою очередь подчеркнули, что обновленные контрольные измерительные материалы ЕГЭ в больше степени ориентированы не на проверку предметных знаний, а на умение их использовать для решения различных познавательных и практических задач.
В октябре прошлого года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о планах вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике в качестве обязательного предмета для всех выпускников. Его будут сдавать выпускающиеся, чтобы получить аттестат о среднем полном общем образовании, в том числе те, кому не понадобится математика в качестве профильного предмета для поступления в вузы. В 2021 г. из-за коронавируса ЕГЭ сдавали только выпускники, которые собрались поступать в вузы. Для получения аттестата достаточно было сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.
Помимо этого Музаев сообщил, что Рособрнадзор не планирует упрощать ЕГЭ из-за коронавируса, как это было в 2021 г. В текущем году экзамены пройдут в очном формате впервые с начала пандемии. По словам Мусаева, при сильном ухудшении эпидемической обстановки экзамены перенесут, однако никаких упрощений больше не последует. Досрочный период сдачи в следующем году у учащихся 11 классов начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями — с 26 мая по 2 июля.