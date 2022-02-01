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Организаторы ЕГЭ внесли изменения в экзамен по математике

Ведомости

Рособрнадзор внес изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Изменения коснулись как базового уровня экзамена, так и профильного. В экзаменационные материалы базового уровня добавлена одна практико-ориентированная текстовая задача, а также «усилен практико-ориентированный акцент в заданиях по геометрии». Помимо этого изменены порядок заданий и максимальный первичный балл.

Что касается профильного уровня, то из него убрали некоторые задания базового уровня сложности и добавили задачи, «позволяющие лучше дифференцировать выпускников по уровню подготовки», говорится в сообщении. Вместо ряда базовых заданий по алгебре и геометрии добавлены задачи повышенного уровня сложности — алгебраическое задание с использованием графика функции и задание по теории вероятности. В Рособрнадзоре в свою очередь подчеркнули, что обновленные контрольные измерительные материалы ЕГЭ в больше степени ориентированы не на проверку предметных знаний, а на умение их использовать для решения различных познавательных и практических задач.

В октябре прошлого года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о планах вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике в качестве обязательного предмета для всех выпускников. Его будут сдавать выпускающиеся, чтобы получить аттестат о среднем полном общем образовании, в том числе те, кому не понадобится математика в качестве профильного предмета для поступления в вузы. В 2021 г. из-за коронавируса ЕГЭ сдавали только выпускники, которые собрались поступать в вузы. Для получения аттестата достаточно было сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. 

Помимо этого Музаев сообщил, что Рособрнадзор не планирует упрощать ЕГЭ из-за коронавируса, как это было в 2021 г. В текущем году экзамены пройдут в очном формате впервые с начала пандемии. По словам Мусаева, при сильном ухудшении эпидемической обстановки экзамены перенесут, однако никаких упрощений больше не последует. Досрочный период сдачи в следующем году у учащихся 11 классов начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями — с 26 мая по 2 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных