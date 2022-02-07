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Минздрав одобрил исследования вакцины «Ковивак» с участием детей

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Министерство здравоохранения России одобрило проведение Центром им. Чумакова клинических исследований вакцины от коронавируса «Ковивак» для детей, следует из информации в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

Из данных площадки следует, что «двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование» нацелено на оценку «переносимости, безопасности и иммуногенности» «Ковивака» у несовершеннолетних. Точный возраст участников испытаний не указан.

Испытания стартуют с сегодняшнего дня. Предполагается, что они продлятся до 17 декабря этого года. В исследовании примут участие 1050 добровольцев. 

Вакцина «Ковивак», разработанная в Центре им. Чумакова, была зарегистрирована 20 февраля прошлого года года. Поставки препарата в гражданский оборот начались 28 марта. Вакцина создана на основе цельного убитого вируса, который не может размножаться и заражать, но провоцирует формирование иммунитета. По итогам первых двух фаз клинических исследований эффективность препарата составила более 80%. Третья фаза испытаний завершится 30 декабря этого года.

24 января этого года Минздрав одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник М» на детях. Участие в них примут 2200 добровольцев. Испытания завершатся 31 декабря 2023 г.

Ранее по теме: Как создавали и сейчас делают вакцину «КовиВак» на основе убитого вируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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