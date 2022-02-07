Минздрав одобрил исследования вакцины «Ковивак» с участием детей
Министерство здравоохранения России одобрило проведение Центром им. Чумакова клинических исследований вакцины от коронавируса «Ковивак» для детей, следует из информации в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).
Из данных площадки следует, что «двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование» нацелено на оценку «переносимости, безопасности и иммуногенности» «Ковивака» у несовершеннолетних. Точный возраст участников испытаний не указан.
Испытания стартуют с сегодняшнего дня. Предполагается, что они продлятся до 17 декабря этого года. В исследовании примут участие 1050 добровольцев.
Вакцина «Ковивак», разработанная в Центре им. Чумакова, была зарегистрирована 20 февраля прошлого года года. Поставки препарата в гражданский оборот начались 28 марта. Вакцина создана на основе цельного убитого вируса, который не может размножаться и заражать, но провоцирует формирование иммунитета. По итогам первых двух фаз клинических исследований эффективность препарата составила более 80%. Третья фаза испытаний завершится 30 декабря этого года.
24 января этого года Минздрав одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник М» на детях. Участие в них примут 2200 добровольцев. Испытания завершатся 31 декабря 2023 г.