Минздрав одобрил исследования вакцины «Ковивак» с участием детей

Вакцина «Ковивак», разработанная в Центре им. Чумакова, была зарегистрирована 20 февраля прошлого года года. Поставки препарата в гражданский оборот начались 28 марта. Вакцина создана на основе цельного убитого вируса, который не может размножаться и заражать, но провоцирует формирование иммунитета. По итогам первых двух фаз клинических исследований эффективность препарата составила более 80%. Третья фаза испытаний завершится 30 декабря этого года.