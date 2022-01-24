Минздрав разрешил провести клинические испытания «Спутника М» на детях

Клинические исследования вакцины пройдут в Морозовской детской больнице, Детской городской клинической больнице им. З. А. Башляевой и в Первом Московском медуниверситете им. И. М. Сеченова. Они продлятся до 31 декабря 2023 г. Возраст испытуемых в сообщении ГРЛС не указан.