Минздрав разрешил провести клинические испытания «Спутника М» на детях
Минздрав одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник М» на детях, говорится в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС). В испытаниях примут участие 2200 добровольцев, часть из них получит плацебо.
Клинические исследования вакцины пройдут в Морозовской детской больнице, Детской городской клинической больнице им. З. А. Башляевой и в Первом Московском медуниверситете им. И. М. Сеченова. Они продлятся до 31 декабря 2023 г. Возраст испытуемых в сообщении ГРЛС не указан.
Ранее сообщалось, что в Москве проходит третья фаза клинических испытаний препарата. В ходе исследования 1500 подростков сделали прививки первым компонентом вакцины, полностью привились 1200 детей.
Вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Эффективность препарата составила около 93%.
По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.