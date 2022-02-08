В Роспотребнадзоре назвали сроки появления симптомов «омикрона» у детей
Симптомы заражения штаммом коронавируса «омикрон» могут проявиться у детей на второй-третий день заражения, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяну Руженцову.
«После инфицирования "омикроном" симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», — рассказала Руженцова. По ее словам, сейчас все чаще болеют дети 7-17 лет, потому что они активно общаются в школе и за ее пределами. Руженцова уточнила, что мальчики и девочки болеют COVID-19 с одинаковой частотой.
Ранее власти более 10 регионов России перевели школьников на дистанционное обучение или продлили его из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Самые жесткие меры приняты в Санкт-Петербурге. Там со 2 по 13 февраля постановлением губернатора на онлайн-обучение были отправлены все школьники 7–11-х классов, это порядка 250 000 детей. Также власти города запретили детям ходить в торговые центры без сопровождения родителей.
7 февраля оперштаб сообщил о выявлении 171 905 случаев заражения коронавирусом за сутки – показатель снизился впервые с 10 января. Также за сутки было госпитализировано 10 843 пациента с COVID-19, 609 человек скончались от вируса. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился на 0,3 п. п. до 64,1%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что показатель снижается, потому что переболевшие и сделавшие прививку более полугода назад потеряли иммунитет.