В Роспотребнадзоре назвали сроки появления симптомов «омикрона» у детей

«После инфицирования "омикроном" симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», — рассказала Руженцова. По ее словам, сейчас все чаще болеют дети 7-17 лет, потому что они активно общаются в школе и за ее пределами. Руженцова уточнила, что мальчики и девочки болеют COVID-19 с одинаковой частотой.