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В Роспотребнадзоре назвали сроки появления симптомов «омикрона» у детей

Ведомости

Симптомы заражения штаммом коронавируса «омикрон» могут проявиться у детей на второй-третий день заражения, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяну Руженцову.

«После инфицирования "омикроном" симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», — рассказала Руженцова. По ее словам, сейчас все чаще болеют дети 7-17 лет, потому что они активно общаются в школе и за ее пределами. Руженцова уточнила, что мальчики и девочки болеют COVID-19 с одинаковой частотой.

Ранее власти более 10 регионов России перевели школьников на дистанционное обучение или продлили его из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Самые жесткие меры приняты в Санкт-Петербурге. Там со 2 по 13 февраля постановлением губернатора на онлайн-обучение были отправлены все школьники 7–11-х классов, это порядка 250 000 детей. Также власти города запретили детям ходить в торговые центры без сопровождения родителей.

Ранее по теме: 11 регионов России перевели школьников на дистант

7 февраля оперштаб сообщил о выявлении 171 905 случаев заражения коронавирусом за сутки – показатель снизился впервые с 10 января. Также за сутки было госпитализировано 10 843 пациента с COVID-19, 609 человек скончались от вируса. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился на 0,3 п. п. до 64,1%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что показатель снижается, потому что переболевшие и сделавшие прививку более полугода назад потеряли иммунитет.

Ранее по теме: Россия не будет вводить новые ковидные ограничения, в Европе их отменяют

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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