Эффективность «Ковивака» от штамма «омикрон» оценили в 62%
Эффективность вакцины от коронавируса «Ковивак» от штамма «омикрон», по предварительным данным, составляет 62%, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.
«Наши исследования показали, что, действительно, эффективность снижается, это порядка на сегодняшний день 62%, по нашим данным, но это, еще раз говорю, предварительные данные», — заявил Ишмухаметов (цитата по «Интерфаксу»).
Клинические испытания «Ковивака» для детей пройдут до лета этого года, в них примут участие дети в возрасте 6-11 и 12-17 лет. Ишмухаметов напомнил, что центр Чумакова всегда разрабатывал вакцины для детей. «Считаем, что как раз наша цельновирионная платформа будет более разумной и наиболее проверенной и, возможно, наиболее щадящей» для создания вакцины, отметил он.
Также Ишмухаметов сообщил, что исследования вакцины от коронавируса и гриппа на животных показали, что препарат имеет положительный эффект в отношении обеих инфекций. По его мнению, комбинация штаммов в одной вакцине будет применяться центром Чумакова и другими учеными.
Вакцина «Ковивак», разработанная в Центре им. Чумакова, была зарегистрирована 20 февраля прошлого года года. Поставки препарата в гражданский оборот начались 28 марта. Вакцина создана на основе цельного убитого вируса, который не может размножаться и заражать, но провоцирует формирование иммунитета. По итогам первых двух фаз клинических исследований эффективность препарата составила более 80%. Третья фаза испытаний завершится 30 декабря этого года.
7 февраля Минздрав одобрил проведение клинических испытаний вакцины «Ковивак» для детей. Исследования продлятся до 17 декабря этого года, в них примут участие 1050 добровольцев.