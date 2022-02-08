Эффективность «Ковивака» от штамма «омикрон» оценили в 62%

Клинические испытания «Ковивака» для детей пройдут до лета этого года, в них примут участие дети в возрасте 6-11 и 12-17 лет. Ишмухаметов напомнил, что центр Чумакова всегда разрабатывал вакцины для детей. «Считаем, что как раз наша цельновирионная платформа будет более разумной и наиболее проверенной и, возможно, наиболее щадящей» для создания вакцины, отметил он.