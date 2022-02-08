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Эффективность «Ковивака» от штамма «омикрон» оценили в 62%

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Эффективность вакцины от коронавируса «Ковивак» от штамма «омикрон», по предварительным данным, составляет 62%, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

«Наши исследования показали, что, действительно, эффективность снижается, это порядка на сегодняшний день 62%, по нашим данным, но это, еще раз говорю, предварительные данные», — заявил Ишмухаметов (цитата по «Интерфаксу»).

Клинические испытания «Ковивака» для детей пройдут до лета этого года, в них примут участие дети в возрасте 6-11 и 12-17 лет. Ишмухаметов напомнил, что центр Чумакова всегда разрабатывал вакцины для детей. «Считаем, что как раз наша цельновирионная платформа будет более разумной и наиболее проверенной и, возможно, наиболее щадящей» для создания вакцины, отметил он.

Также Ишмухаметов сообщил, что исследования вакцины от коронавируса и гриппа на животных показали, что препарат имеет положительный эффект в отношении обеих инфекций. По его мнению, комбинация штаммов в одной вакцине будет применяться центром Чумакова и другими учеными.

Вакцина «Ковивак», разработанная в Центре им. Чумакова, была зарегистрирована 20 февраля прошлого года года. Поставки препарата в гражданский оборот начались 28 марта. Вакцина создана на основе цельного убитого вируса, который не может размножаться и заражать, но провоцирует формирование иммунитета. По итогам первых двух фаз клинических исследований эффективность препарата составила более 80%. Третья фаза испытаний завершится 30 декабря этого года.

7 февраля Минздрав одобрил проведение клинических испытаний вакцины «Ковивак» для детей. Исследования продлятся до 17 декабря этого года, в них примут участие 1050 добровольцев.

Ранее по теме: Минздрав одобрил исследования вакцины «Ковивак» с участием детей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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