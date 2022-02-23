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Минобороны ответило на обещание Британии «дать под зад» России

Ведомости

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков посоветовал британским коллегам учить историю. Таким образом он прокомментировал угрозу министра обороны Великобритании Бена Уоллеса «дать под зад России», как в Крыму в 1853 г.

«Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам», — сказал Конашенков журналистам.

Ранее сегодня Уоллес во время встречи с военными в здании Конной гвардии в Вестминстере заявил, что шотландская армия «дала пинок под зад» российскому царю Николаю I в Крыму в 1853 г. Он сравнил поведение президента России Владимира Путина и российского императора, которые, по его мнению, совершили одну и ту же ошибку: у них не было ни друзей, ни союзнических связей.

Конашенков назвал заявление Уоллеса «мифологией». По словам представителя Минобороны, единственный подвиг шотландского 93-го полка в Балаклавском сражении Крымской войны 25 октября 1854 г. состоит в том, что тот «не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии», но при этом побед не одержал и понес «очень кровопролитные потери».

Также Конашенков напомнил, что в ходе того же сражения русская артиллерия за 20 минут уничтожила аристократическую британскую бригаду легкой кавалерии, которой командовал лорд Кардиган. «Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо», — отметил представитель Минобороны.

Высказывания Уоллеса Конашенков назвал неудивительными в контексте предыдущих заявлений министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Последняя в начале февраля рассказала о помощи, якобы оказываемой Лондоном балтийским союзникам через Черное море. Тогда об этом критически высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она посоветовала коллеге учить географию. До этого Захарова также с юмором прокомментировала высказывание Трасс по поводу «вторжений» на Украину всех — «от монголов до татар».

Ранее по теме: Глава минобороны Британии пригрозил «дать под зад» России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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