Минобороны ответило на обещание Британии «дать под зад» России
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков посоветовал британским коллегам учить историю. Таким образом он прокомментировал угрозу министра обороны Великобритании Бена Уоллеса «дать под зад России», как в Крыму в 1853 г.
«Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам», — сказал Конашенков журналистам.
Ранее сегодня Уоллес во время встречи с военными в здании Конной гвардии в Вестминстере заявил, что шотландская армия «дала пинок под зад» российскому царю Николаю I в Крыму в 1853 г. Он сравнил поведение президента России Владимира Путина и российского императора, которые, по его мнению, совершили одну и ту же ошибку: у них не было ни друзей, ни союзнических связей.
Конашенков назвал заявление Уоллеса «мифологией». По словам представителя Минобороны, единственный подвиг шотландского 93-го полка в Балаклавском сражении Крымской войны 25 октября 1854 г. состоит в том, что тот «не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии», но при этом побед не одержал и понес «очень кровопролитные потери».
Также Конашенков напомнил, что в ходе того же сражения русская артиллерия за 20 минут уничтожила аристократическую британскую бригаду легкой кавалерии, которой командовал лорд Кардиган. «Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо», — отметил представитель Минобороны.
Высказывания Уоллеса Конашенков назвал неудивительными в контексте предыдущих заявлений министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Последняя в начале февраля рассказала о помощи, якобы оказываемой Лондоном балтийским союзникам через Черное море. Тогда об этом критически высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она посоветовала коллеге учить географию. До этого Захарова также с юмором прокомментировала высказывание Трасс по поводу «вторжений» на Украину всех — «от монголов до татар».