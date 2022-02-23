Минобороны ответило на обещание Британии «дать под зад» России

Ранее сегодня Уоллес во время встречи с военными в здании Конной гвардии в Вестминстере заявил, что шотландская армия «дала пинок под зад» российскому царю Николаю I в Крыму в 1853 г. Он сравнил поведение президента России Владимира Путина и российского императора, которые, по его мнению, совершили одну и ту же ошибку: у них не было ни друзей, ни союзнических связей.