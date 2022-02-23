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Глава минобороны Британии пригрозил «дать под зад» России

Ведомости

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи с военными в здании Конной гвардии в Вестминстере заявил, что шотландская армия «дала пинок под зад» российскому царю Николаю I в Крыму в 1853 г., и пригрозил, что подобное может повториться, сообщает Mirror.

«Шотландские гвардейцы дали пинок под зад царю Николаю I в 1853 г. в Крыму — мы всегда можем сделать это снова», — сказал британский чиновник. Дословно он произнес фразу «kicked the backside».

По мнению Уоллеса, президент России Владимир Путин и царь Николай I совершили одну и ту же ошибку: у них не было ни друзей, ни союзнических связей. Министр обороны добавил, что своими действиями Путин якобы «вывел безумие на новый уровень» («has gone «full tonto»).

С подобным заявлением Уоллес выступил после того, как премьер-министр Великобритании сегодня сообщил в парламенте, что Лондон в ближайшее время предоставит Киеву «новый пакет военной помощи», включающий в себя оборонительную технику. Накануне глава британского правительства анонсировал новый пакет экономической поддержки Украине в виде $500 млн. Деньги выделены на смягчение последствий от «российской агрессии».

Вчера Великобритания ввела санкции против банка «Россия», «Черноморского банка развития и реконструкции», Генбанка, «Индустриального сберегательного банка» и Промсвязьбанка. Их наложили также на трех миллиардеров — акционера банка «Россия», члена совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко, члена совета директоров «СМП банка» Бориса Ротенберга и председателя совета директоров «Национальных телематических систем» Игоря Ротенберга. Решение связано с признанием Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее по теме: Великобритания введет санкции против пяти российских банков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных