Глава минобороны Британии пригрозил «дать под зад» России

С подобным заявлением Уоллес выступил после того, как премьер-министр Великобритании сегодня сообщил в парламенте, что Лондон в ближайшее время предоставит Киеву «новый пакет военной помощи», включающий в себя оборонительную технику. Накануне глава британского правительства анонсировал новый пакет экономической поддержки Украине в виде $500 млн. Деньги выделены на смягчение последствий от «российской агрессии».