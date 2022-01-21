Захарова ответила на заявление Британии о вторжении на Украину «монголов и татар»
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова задала министру иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс три вопроса в ответ на заявление последней о том, что Украина якобы пережила немало вторжений — «от монголов до татар».
«Три вопроса британскому дипломату от российских коллег: 1. Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? 2. О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?» — написала Захарова в своем Telegram-канале. Также она задалась вопросом, какое учебное заведение выдало британскому политику диплом.
Речь Трасс опубликована на сайте правительства Великобритании. На выступлении в Австралии министр назвала Украину «гордой страной с многовековой историей» и сказала: «Они и раньше сталкивались с силами вторжения — от монголов до татар. Они страдали от спонсируемого государством голода».
Трасс подняла эту тему в развитие темы предполагаемого вторжения России на Украину. Политик заявила, что Лондон призывает Москву воздержаться, отступить от границ республики и не совершать «серьезную стратегическую ошибку».
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.