Зеленский ответил на слова Байдена о «незначительном вторжении» России на Украину
Незначительной агрессии не бывает, написал на своей странице в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. Политик сделал это после того, как президент США Джо Байден высказался о последствиях, с которыми столкнется Россия при незначительном или масштабном вторжении на Украину.
«Хотим напомнить великим державам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы», — написал Зеленский.
19 января в ходе пресс-конференции Байден высказался об ответственности, которую понесет Россия в случае вторжения на Украину. Конкретные меры зависят от того, что именно сделает Москва, отметил глава государства.
«Одно дело, если это незначительное вторжение, и мы прекратим борьбу на тему того, что делать, чего не делать и так далее. Но если они действительно сделают то, что способны сделать с силами, собранными на границе, для России будет катастрофой», — заявил Байден.
Американский президент подчеркнул, что США, их союзники и партнеры готовы понести серьезные издержки, чтобы нанести «значительный ущерб» России и ее экономике.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и Министерство иностранных дел неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.