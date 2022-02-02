Захарова высказалась об уровне знаний главы британского МИДа в области географии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова критически высказалась об уровне образованности министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс после того, как последняя заявила о помощи Лондона балтийским союзникам через Черное море.
«Миссис Трасс, ваши знания в области истории — ничто по сравнению с вашими познаниями по географии», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова прокомментировала следующие слова британского политика: «Мы также поставляем и предлагаем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Черное море, а также поставляем украинцам оборонительное оружие». Расшифровка ее речи опубликована на сайте BBC. Такое заявление Трасс сделала, комментируя меры, предпринимаемые Великобританией для предотвращения вторжения России на Украину, которое Москва неоднократно опровергала.
Официальный представитель российского МИДа напомнила, что Великобритании для защиты Прибалтики нужно действовать через Балтийское море, а не Черное. «Прибалтийские страны потому так и называются (на английском так вообще — Baltic States), что расположены именно у берегов этого моря», — отметила она, добавив, что в Балтике расположены также Польша, Германия и Дания.
Захарова вновь задалась вопросом, где училась глава британского МИДа, а также тем, как Трасс смогла добиться нескольких министерских постов. Ранее политик была министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства страны (2014—2016), главой минюста (2016-2017) и министром внешней торговли (2019-2021).
Захарова отметила, что мир нужно спасать «от глупости и необразованности англосаксонских политиков», а самой Трасс — что-то делать с географией. Представитель российского МИДа объяснила необходимость этого тем, что Великобритания была «великой морской державой» и «остается морской до сих пор».
Ранее Захарова иронично высказалась по поводу заявления Трасс о том, что Украина пережила много вторжений — «от монголов до татар». Она задала главе британского МИДа вопрос, сколько лет прошло между нападениями монголов и татар, а также спросила, кто выдал политику диплом.