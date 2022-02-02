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Политика

Захарова высказалась об уровне знаний главы британского МИДа в области географии

Ведомости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова критически высказалась об уровне образованности министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс после того, как последняя заявила о помощи Лондона балтийским союзникам через Черное море.

«Миссис Трасс, ваши знания в области истории — ничто по сравнению с вашими познаниями по географии», — написала Захарова в своем Telegram-канале. 

Захарова прокомментировала следующие слова британского политика: «Мы также поставляем и предлагаем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Черное море, а также поставляем украинцам оборонительное оружие». Расшифровка ее речи опубликована на сайте BBC. Такое заявление Трасс сделала, комментируя меры, предпринимаемые Великобританией для предотвращения вторжения России на Украину, которое Москва неоднократно опровергала.

Официальный представитель российского МИДа напомнила, что Великобритании для защиты Прибалтики нужно действовать через Балтийское море, а не Черное. «Прибалтийские страны потому так и называются (на английском так вообще — Baltic States), что расположены именно у берегов этого моря», — отметила она, добавив, что в Балтике расположены также Польша, Германия и Дания. 

Захарова вновь задалась вопросом, где училась глава британского МИДа, а также тем, как Трасс смогла добиться нескольких министерских постов. Ранее политик была министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства страны (2014—2016), главой минюста (2016-2017) и министром внешней торговли (2019-2021).

Захарова отметила, что мир нужно спасать «от глупости и необразованности англосаксонских политиков», а самой Трасс — что-то делать с географией. Представитель российского МИДа объяснила необходимость этого тем, что Великобритания была «великой морской державой» и «остается морской до сих пор».

Ранее Захарова иронично высказалась по поводу заявления Трасс о том, что Украина пережила много вторжений — «от монголов до татар». Она задала главе британского МИДа вопрос, сколько лет прошло между нападениями монголов и татар, а также спросила, кто выдал политику диплом. 

Ранее по теме: Захарова ответила на заявление Британии о вторжении на Украину «монголов и татар»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных