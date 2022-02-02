Захарова высказалась об уровне знаний главы британского МИДа в области географии

Официальный представитель российского МИДа напомнила, что Великобритании для защиты Прибалтики нужно действовать через Балтийское море, а не Черное. «Прибалтийские страны потому так и называются (на английском так вообще — Baltic States), что расположены именно у берегов этого моря», — отметила она, добавив, что в Балтике расположены также Польша, Германия и Дания.