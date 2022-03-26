В Минцифры уточнили условия льготной ипотеки для IT-специалистов

Ранее Минцифры предложило освободить от уплаты НДФЛ сотрудников российских IT–компаний, предоставить им отсрочку от военной службы, а также льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы в этих компаниях. Проект постановления о предоставлении отсрочки от армии IT-специалистам находится в правительстве, сообщил сегодня Шадаев на встрече с представителями IT-отрасли.