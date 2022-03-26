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В Минцифры уточнили условия льготной ипотеки для IT-специалистов

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Российские IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут претендовать на льготную ипотеку, передает ТАСС со ссылкой на презентацию главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. 

Льготную ипотеку смогут взять молодые IT-специалисты с доходом от 200 тыс. руб. в месяц в городах-миллионниках и от 150 тыс. руб. — в регионах, уточнил глава ведомства.

Ранее Минцифры предложило освободить от уплаты НДФЛ сотрудников российских IT–компаний, предоставить им отсрочку от военной службы, а также льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы в этих компаниях. Проект постановления о предоставлении отсрочки от армии IT-специалистам находится в правительстве, сообщил сегодня Шадаев на встрече с представителями IT-отрасли.

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По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), на фоне начала военной операции на Украине и последовавших за этим западных санкций, которые вызвали массовый уход западных компаний с российского рынка, Россию покинули от 50 000 до 70 000 IT-специалистов. «Вторая волна» эмиграции в апреле, прогнозируют в РАЭК, может затронуть уже 70 000-100 000 человек.

Холдинг VK готов принять на работу больше тысячи IT-специалистов, оставшихся без работы из-за уменьшения числа зарубежных заказов, заявил первый заместитель генерального директора компании Владимир Габриелян.

2 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли на фоне западных санкций. В частности, они включают налоговые льготы и преференции для «аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий».

Кроме того, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных