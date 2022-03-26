В Минцифры уточнили условия льготной ипотеки для IT-специалистов
Российские IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут претендовать на льготную ипотеку, передает ТАСС со ссылкой на презентацию главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.
Льготную ипотеку смогут взять молодые IT-специалисты с доходом от 200 тыс. руб. в месяц в городах-миллионниках и от 150 тыс. руб. — в регионах, уточнил глава ведомства.
Ранее Минцифры предложило освободить от уплаты НДФЛ сотрудников российских IT–компаний, предоставить им отсрочку от военной службы, а также льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы в этих компаниях. Проект постановления о предоставлении отсрочки от армии IT-специалистам находится в правительстве, сообщил сегодня Шадаев на встрече с представителями IT-отрасли.
По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), на фоне начала военной операции на Украине и последовавших за этим западных санкций, которые вызвали массовый уход западных компаний с российского рынка, Россию покинули от 50 000 до 70 000 IT-специалистов. «Вторая волна» эмиграции в апреле, прогнозируют в РАЭК, может затронуть уже 70 000-100 000 человек.
Холдинг VK готов принять на работу больше тысячи IT-специалистов, оставшихся без работы из-за уменьшения числа зарубежных заказов, заявил первый заместитель генерального директора компании Владимир Габриелян.
2 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли на фоне западных санкций. В частности, они включают налоговые льготы и преференции для «аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий».
Кроме того, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%.