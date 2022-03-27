Володин рассказал о вступающих в силу в апреле законах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, которые вступят в силу в России с апреля. В следующем месяце будут проиндексированы пенсии, станет проще пользоваться системой быстрых платежей, а регистрация на сайте «Госуслуги» будет доступна с 14 лет.
По словам Володина, решение об индексации социальных пенсий на 8,6% коснется 4 млн человек. В своем Telegram-канале он напомнил, что ранее индексация была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров. Спикер Госдумы также анонсировал «дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии».
Кроме того, с 5 апреля вступит в силу закон об ответственности за фейки о работе госорганов за рубежом. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и Следственном комитете.
Володин коснулся также закона о признании участников спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках ветеранами боевых действий, который вступил в силу 26 марта.
«Норма позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. Важно поддержать наших солдат и офицеров, защищающих суверенитет страны и безопасность наших граждан», — отметил председатель Госдумы.
Накануне закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий подписал президент России Владимир Путин.