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Общество

Володин рассказал о вступающих в силу в апреле законах

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, которые вступят в силу в России с апреля. В следующем месяце будут проиндексированы пенсии, станет проще пользоваться системой быстрых платежей, а регистрация на сайте «Госуслуги» будет доступна с 14 лет.

По словам Володина, решение об индексации социальных пенсий на 8,6% коснется 4 млн человек. В своем Telegram-канале он напомнил, что ранее индексация была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров. Спикер Госдумы также анонсировал «дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии». 

Кроме того, с 5 апреля вступит в силу закон об ответственности за фейки о работе госорганов за рубежом. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и Следственном комитете. 

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Володин коснулся также закона  о признании участников спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках ветеранами боевых действий, который вступил в силу 26 марта. 

«Норма позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. Важно поддержать наших солдат и офицеров, защищающих суверенитет страны и безопасность наших граждан», — отметил председатель Госдумы. 

Накануне закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий подписал президент России Владимир Путин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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