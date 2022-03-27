Володин рассказал о вступающих в силу в апреле законах

По словам Володина, решение об индексации социальных пенсий на 8,6% коснется 4 млн человек. В своем Telegram-канале он напомнил, что ранее индексация была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров. Спикер Госдумы также анонсировал «дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии».