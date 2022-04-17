Зеленский призвал украинцев не торопиться с возвращением в страну
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тем, кто уехал из страны, возвращаться пока не стоит. По данным ООН, Украину после начала спецоперации России покинули около 4,8 млн граждан.
Большинство украинцев хотят вернуться домой, уверен глава государства. Такая возможность появится, когда на территории страны прекратятся боевые действия. «Я знаю статистику, 93-95% тех, кто уехал, хотят вернуться домой», — сказал он.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 16 апреля количество покинувших Украину составило 4 869 019 человек. Большая часть беженцев прибыла в Польшу (2,7 млн). Еще сотни тысяч украинцев уехали в Румынию (738 862), Венгрию (458 654) и Россию (484 725).
Ранее в ООН также сообщали, люди пересекают границу Молдавии и Словакии. К 7 апреля в Белоруссию из Украины въехали 19 000 человек. Помимо этого в период с 21 по 23 февраля в Россию из Донецкой и Луганской областей уехали 113 000 человек.
С начала проведения Россией специальной военной операции на Украине в стране погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, около 10 000 человек получили ранения, заявил ранее Зеленский.
Количество жертв среди мирных граждан подсчитать сложнее: города на юге страны, в том числе Мариуполь, Бердянск и Херсон, заблокированы, поэтому неизвестно, сколько людей могли погибнуть в этой зоне, говорил украинский президент.
12 апреля президент России Владимир Путин назвал события на Украине трагедией, подчеркнув, что у России не было другого выбора. При этом глава государства заявил, что военная операция идет по плану.