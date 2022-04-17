Зеленский призвал украинцев не торопиться с возвращением в страну

Ранее в ООН также сообщали, люди пересекают границу Молдавии и Словакии. К 7 апреля в Белоруссию из Украины въехали 19 000 человек. Помимо этого в период с 21 по 23 февраля в Россию из Донецкой и Луганской областей уехали 113 000 человек.