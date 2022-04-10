В ООН оценили количество покинувших Украину беженцев в 4,5 млн человек

По данным на 9 апреля, наибольшее количество беженцев — около 2,6 млн человек — пересекли границу с Польшей. В Румынию направились 686 000 жителей Украины, в Венгрию — 419 000. Также беженцы уехали в Молдавию (410 000), Россию (404 000) и Словакию (314 000). К 7 апреля в Белоруссию въехали 19 000 человек. В период с 21 по 23 февраля в Россию из Донецкой и Луганской областей уехали 113 000 человек.