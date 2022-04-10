В ООН оценили количество покинувших Украину беженцев в 4,5 млн человек
С 24 февраля Украину покинули более 4,5 млн человек, сообщило управление верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Более 2,5 млн граждан направились в Польшу после начала проведения Россией специальной военной операции.
«За первые пять недель более четырех миллионов беженцев с Украины пересекли границу с соседними странами, и многие другие были вынуждены переехать внутри страны. Они нуждаются в защите и поддержке», — говорится в публикации.
По данным на 9 апреля, наибольшее количество беженцев — около 2,6 млн человек — пересекли границу с Польшей. В Румынию направились 686 000 жителей Украины, в Венгрию — 419 000. Также беженцы уехали в Молдавию (410 000), Россию (404 000) и Словакию (314 000). К 7 апреля в Белоруссию въехали 19 000 человек. В период с 21 по 23 февраля в Россию из Донецкой и Луганской областей уехали 113 000 человек.
Отмечается, что данные о прибытии в страны шенгенского соглашения (Венгрия, Польша, Словакия), граничащие с Украиной, отражают только пересечение границы в этой стране. По оценкам ООН, большое количество людей переехало и в другие страны.
В первый день спецоперации на Украине Евросоюз выразил готовность принять беженцев на территории приграничных государств — членов союза. «Мы на протяжении месяцев надеялись на лучшее, но готовились к тому, что может произойти худшее. Сейчас мы совместно с пограничными службами подготовили план по приему беженцев с Украины в приграничных странах ЕС», — заявила тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон поблагодарила Польшу, Чехию, Румынию, Словакию и Венгрию «за их готовность и желание предоставить немедленную защиту».
В начале марта глава МВД Германии Нэнси Фезер сообщила, что беженцы с Украины смогут получить защиту Евросоюза сроком до трех лет без прохождения обычной процедуры предоставления убежища.