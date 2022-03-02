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Общество

Германия пообещала ускоренно предоставить украинцам убежище

Ведомости

Беженцы с Украины смогут получить защиту Евросоюза сроком до трех лет без прохождения обычной процедуры предоставления убежища, сообщила глава МВД Германии Нэнси Фезер в своем Twitter-аккаунте.

«Мы помогаем быстро и без бюрократических проволочек — беженцам с Украины не придется проходить процедуру получения убежища, они немедленно получают защиту в ЕС сроком до трех лет», — отметила Фезер. Она также подчеркнула, что граждане Украины смогут в кратчайшие сроки получить страховую защиту и доступ на рынок труда. По оценкам ведомства, в ФРГ уже прибыли 5000 беженцев, их поток нарастает.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту сообщила, что уже более 660 000 беженцев прибыли за последние шесть дней в соседние страны с Украины. Как отметила Манту, если рост числа беженцев продолжится такими же темпами, то возникнет «самый большой кризис с беженцами в этом столетии».

24 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже разработал планы по приему беженцев с Украины. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон при этом сообщила, что Еврокомиссия готова поддержать государства-члены при приеме граждан Украины. «Я благодарю Польшу, Чехию, Румынию, Словакию и Венгрию в их готовности и желании предоставить немедленную защиту», — написала Йоханссон в своем Twitter-аккаунте.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», утверждал президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.

На всей территории Украины введено военное положение, объявлена всеобщая мобилизация.

Ранее по теме: Евросоюз выразил готовность принять беженцев с Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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