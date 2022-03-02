Германия пообещала ускоренно предоставить украинцам убежище

«Мы помогаем быстро и без бюрократических проволочек — беженцам с Украины не придется проходить процедуру получения убежища, они немедленно получают защиту в ЕС сроком до трех лет», — отметила Фезер. Она также подчеркнула, что граждане Украины смогут в кратчайшие сроки получить страховую защиту и доступ на рынок труда. По оценкам ведомства, в ФРГ уже прибыли 5000 беженцев, их поток нарастает.