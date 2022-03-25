Евросоюз создаст фонд для восстановления Украины после боевых действий

В ЕС также заявили, что при необходимости готовы к новым санкциям против России и Белоруссии и будут предотвращать все попытки обойти уже действующие санкции. «Европейский совет отдает дань уважения всем гражданам, организациям и правительствам по всей Европе, которые проявили солидарность с теми, кто бежал от этой ужасной войны», — отмечается в сообщении.