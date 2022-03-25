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Экономика

Евросоюз создаст фонд для восстановления Украины после боевых действий

Ведомости

Евросоюз создаст фонд солидарности с Украиной, средства в который будут привлекаться на восстановление страны после ухода российских войск. Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания Европейского совета 24 марта.

«Европейский совет подчеркнул, что ЕС привержен оказанию поддержки украинскому правительству для его неотложных нужд и для восстановления демократической Украины, как только российское наступление прекратится», — отметили лидеры Евросоюза.

Европейский совет призвал незамедлительно начать работу по созданию фонда и созвать международную конференцию, чтобы привлечь финансирование. К участию в фонде приглашаются международные партнеры ЕС. Европейской комиссии поручено продолжать оказывать техническую помощь, чтобы «помочь Украине осуществить необходимые реформы».

В заявлении также говорится, что Евросоюз намерен продолжать оказывать Украине политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку. Кроме того, Брюссель готов обеспечить непрерывные и бесперебойные поставки электроэнергии и газа в страну.

Лидеры ЕС призывают все страны — члены сообщества активизировать свои усилия по приему украинских беженцев. По их словам, необходимо обеспечить быструю мобилизацию финансирования для беженцев и принимающих их лиц.

В ЕС также заявили, что при необходимости готовы к новым санкциям против России и Белоруссии и будут предотвращать все попытки обойти уже действующие санкции. «Европейский совет отдает дань уважения всем гражданам, организациям и правительствам по всей Европе, которые проявили солидарность с теми, кто бежал от этой ужасной войны», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, Брюссель заявил о готовности закрыть лазейки для обхода уже действующих санкций в отношении России и Белоруссии, которые обвиняются в военной агрессии против Украины, а также ввести новые ограничения.

10 марта глава украинского минфина Сергей Марченко привел данные, согласно которым ущерб, нанесенный экономике страны в результате боевых действий, может составить от трети до половины ВВП (в 2021 г. — около $195 млрд). Он допустил, что сумма может достичь и $500 млрд, однако точное число можно будет назвать только после окончания конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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