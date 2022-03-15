На Украине оценили возникшие в результате спецоперации экономические потери
Ущерб, нанесенный украинской экономике в результате российской военной операции, может составить порядка $500 млрд. Об этом рассказал министр финансов республики Сергей Марченко украинскому Forbes (в материале говорится, что беседа состоялась 10 марта).
По словам министра, на 10 областей Украины, где продолжаются боестолкновения, приходится половина ВВП страны. Сюда входят Харьков, Киев и Мариуполь, которые вносили «очень существенный вклад» в экономику Украины, добавил Марченко.
«Министерство экономики подсчитало, что потери будут составлять от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о $500 млрд», — сказал он, добавив, что точную сумму можно будет назвать только после окончания спецоперации.
Марченко отметил, что поступления в бюджет резко снизились, а расходы выросли. В частности, доходы от таможенных сборов сократились на 85%, а одесская таможня, на которую приходилось 20% всех поступлений, приостановила свою работу.
Потребность Украины во внешнем финансировании будет зависеть от того, насколько затяжной характер приобретет нынешний конфликт. «Если все закончится в марте, то уже в апреле можно будет приступить к восстановительным мероприятиям. Если затянется дольше… Каждый день существенно бьет по экономике, и задача номер один – восстановить границы и вернуть мир», — сказал он.
Накануне Всемирный банк (ВБ) объявил, что выделит дополнительные $200 млн Украине вдобавок к пакету финансовой помощи в размере $723 млн, утвержденному на прошлой неделе. Глава ВБ Дэвид Малпасс заявил, что банк может одобрить помощь Украине в размере $3 млрд в течение ближайших шести-восьми недель. Совет стран ЕС 21 февраля, за три дня до начала военной операции, утвердил предложение Еврокомиссии выделить Украине пакет экстренной макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.
Ранее советник президента Украины Олег Устенко говорил, что замороженные в рамках санкций Запада активы ЦБ РФ уже зарезервированы для Киева. По его словам, речь идет о более чем $300 млрд. Как заявил замглавы министерства экономики Украины Денис Кудин, правительство ведет переговоры с Евросоюзом о конфискации этих активов и передаче их Украине.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.