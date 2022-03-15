На Украине оценили возникшие в результате спецоперации экономические потери

Потребность Украины во внешнем финансировании будет зависеть от того, насколько затяжной характер приобретет нынешний конфликт. «Если все закончится в марте, то уже в апреле можно будет приступить к восстановительным мероприятиям. Если затянется дольше… Каждый день существенно бьет по экономике, и задача номер один – восстановить границы и вернуть мир», — сказал он.